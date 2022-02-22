Байден объявил о новых антироссийских санкциях из-за признания народных республик Донбасса

Признание Россией ДНР и ЛНР Байден квалифицировал как «начало вторжение России на Украину». Фото: REUTERS

Все были уверены, что американский президент одним из первых в мире озвучит свою реакцию на признание республик Донбасса Россией. Но то ли так было изначально задумано американцами, то ли в Вашингтоне долго собирались с духом, и, в результате, президент США выступил с заявлением лишь поздним (по московскому времени) вечеру вторника, когда уже отзвучал нестройный ряд голосов европейских лидеров.

Объявленное заранее время выступления президента США

Признание Россией ДНР и ЛНР Байден квалифицировал как «начало вторжение России на Украину».

И объявил, как особо отметил Байден, первый пакет новых санкционных антироссийских мер: в «черный» список внесены два российских банка – ВЭБ и Военный (видимо, имеется в виду Промсвязьбанк); также американским финансовым институтам отныне запрещены операции, связанные с российским суверенным госдолгом. Кроме того, американский президент пообещал в среду ввести персональные санкции против российской элиты и членов их семей.

Также Вашингтон намерен увеличить свое военное присутствие в Европе: в пограничную с Россией Прибалтику будут перенаправлены американские военные.

Но, как заверил американский президент, Америка не намерена воевать с Россией, пообещав оценивать дальнейшее развитие событий «не по тем словам, которые Россия произносит, а по тем действиям, которые она будет производить».

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