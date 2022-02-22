Скончался Олег Вавилов, звезда «Кабачка 13 стульев» и «Странной женщины»

Олег Вавилов в фильме "Второе рождение" 1980 года. Фото: кадр из фильма.

Страна узнала Олега Вавилова, когда он был еще молодым: в 1978-м актер начал сниматься в самой популярной юмористической передаче СССР, «Кабачке 13 стульев», в роли пана Збышека. Как ни печально, до наших дней сохранилось всего около дюжины выпусков «Кабачка» из полутора сотен, вышедших в эфир Центрального телевидения. Программа, в которой играли преимущественно театральные актеры, повторила судьбу множества спектаклей, которые нигде и никогда больше не увидишь.

Олег Вавилов родился в 1950 году в узбекском городе Термезе, его отец был военным, семья переезжала с места на место, а когда отец ушел в отставку, поселилась в Душанбе. С детства Олег определился с профессией - решил стать актером, и в 17 лет поступил в ГИТИС, которому потом всегда был благодарен за великолепную школу. Потом по распределению уехал в Казань, выступал на сцене БДТ имени Качалова, через несколько лет вернулся в Москву и стал актером ТЮЗа, а с 1978-го по 2003-й служил в театре на Малой Бронной. Работал там с Анатолием Эфросом и Андреем Житинкиным, сыграл множество ролей, которыми гордился - в «Дон Жуане», «Женитьбе», «Лесе», «Месяце в деревне», «Трех сестрах», «Лунине, или Смерти Жака», «Нижинском, сумасшедшем божьем клоуне»…

И после 25 лет работы на Малой Бронной был вынужден уйти вместе с несколькими другими актерами: руководство сняло несколько спектаклей (в том числе «Анну Каренину», где Вавилов играл Каренина), он счел это оскорблением. Рана не затягивалась долго. Но с 2004-го по 2022-й он состоял в труппе театра Сатиры; там его приняли очень тепло, и там он появился еще во многих спектаклях. По иронии судьбы, именно звезды этого театра когда-то в основном и снимались в принесшем Вавилову всесоюзную славу «Кабачке».

А в большом кино он дебютировал в 1976-м, в советско-венгерском фильме «Псевдоним: Лукач» о подвигах писателя и революционера Мате Залка. В следующем году вышла «Странная женщина» классика советского кино Юлия Райзмана, где Вавилов отнюдь не потерялся на фоне звездной пары исполнителей главных ролей - Ирины Купченко и Василия Ланового. А в 1980-м по ЦТ показали трехсерийный фильм «Второе рождение», где он играл молодого человека, оступившегося и едва не очутившегося на дне жизни; многие поклонники особенно ценят работу Вавилова в этой ленте.

Всего на его счету более 50 ролей в фильмах, телеспектаклях и сериалах. «Не было печали», «Месяц в деревне», «Конец Вечности», «Бродячий автобус», «Дело Сухово-Кобылина», «Бедная Настя», «Побег»… И все же в интервью он говорил: «В театре у меня счастливая судьба. Я играл, играю и надеюсь, что буду играть такие роли, о которых артист может только мечтать. К сожалению, о кино я сказать этого не могу. Все дело еще и в том, что сниматься в чем попало я не могу. Это не каприз, просто как актер я хочу, прежде всего, себя уважать».

Вавилов был женат на Наталии Батаен - журналистке, ставшей директором музея Немировича-Данченко У них был сын Егор, тоже ставший актером - он сыграл 15 ролей в Малом театре. Увы, он умер в 2016 году, когда ему было 34 года, от сердечного приступа - уснул и не проснулся.

Сейчас не стало и Олега Михайловича. Его кончина не связана с коронавирусом - сообщается, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни, которую не смог победить. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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