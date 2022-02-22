"Своих не бросаем": в Москве прошел ночной автопробег в поддержку ДНР и ЛНР

Патриотический автопробег "Своих не бросаем" прошел вечером 22 февраля в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриотический автопробег "Своих не бросаем" прошел вечером 22 февраля в Москве. Акция была организована в поддержку решения о признании ДНР и ЛНР. Сотни москвичей, несмотря на дождливую погоду, собрались на смотровой площадке возле Воробьевых гор. Именно там был дан старт автопробегу, который устремился к Крымскому мосту.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десятки машин были украшены флагами России и республик ДНР и ЛНР. Всего более 150 авто. За час до старта автоколонна стала формироваться от улицы Косыгина на пересечении с Университетской площадью. Девушки пели песню "Катюша", а парни надували воздушные шары в цветах триколора.

- Жители ДНР и ЛНР за восемь лет натерпелись. Они - русские. Они наши братья. Рады, что у них будет мирно благодаря России, - говорил москвич Николай, один из участников.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Маршрут колонны был продуман в направлении Ленинского проспекта. Затем автомобилисты проедут по Садовому кольцу, в сторону Крымского моста.

- Кто участвует?

- Это жители Москвы. Мы специально собрались в сердце Русского мира, чтобы поддержать решение нашего президента о признании ДНР и ЛНР. Спустя восемь лет у них наконец-то закончится война, - рассказал Станислав Кузьменко, руководитель молодежного общественное движение "Волонтерская рота боевого братства".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Что вы хотите сказать этим автопробегом?

- Хотим, чтобы люди стали больше уделять внимания на политические и исторические факты. И поддержать наших братьев из Донецка и Луганска.

Сами жители ДНР и ЛНР радостно восприняли решение Владимира Путина. Накануне прошел автопробег в Донецке.

- Я видел, как классно ребята ехали и решил присоединиться в Москве. Сюда я приехал 18-летним парнем, еще в 2014 и 2015 годы был дома с родными в Луганске, ситуация была обостренная, все бомбежки пережил. Москва для меня стала глотком воздуха, когда я приехал сюда на заработки, - рассказывает Илья Грибеник из Луганска.

Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

- Как восприняли вчерашнее решение Владимира Путина?

- Рад и все близкие тоже. Мы ждали этого решения еще в 2014 году и вот наконец-то это произошло. Для нас это шанс, что наконец-то будет мирное небо над головой. У меня там по-прежнему живут родители, а буквально вчера приехала сестра сюда, потому что как начались бомбежки и обстрелы, то стало страшно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Признание ДНР и ЛНР стало темой номер один - жители радуются и считают 21 февраля важной датой в истории, выходят на центральные площади столицы, ликуют, не сдерживая слез. Неравнодушные россияне поддерживают их и во всех регионах.

- В Москве не только пройдет автопробег в поддержку республик, но и сегодня запускаем хэштег #своихнебросаем. Можно делиться радостными и историческими событиями Русского мира, - рассказал Станислав Кузьменко, руководитель молодежного общественное движение "Волонтерская рота боевого братства".

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