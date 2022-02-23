Королева Елизавета II озаботилась запахом, исходящим от собак

Наносить жидкость, согласно инструкции, нужно на чисто вымытую шерсть животного. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одеколон для собак под названием The Happy Hounds Dog Cologne от британской королевской мануфактуры вскоре появится в широкой продаже.

Пока же его можно приобрести лишь в сувенирной лавке в резиденции британских монархов Сандрингем, в Норфолке.

Стоимость одного флакона, который придаст животным запах «прогулок по побережью» составит примерно $13,5 (немногим более 1 тысячи рублей).

Согласно описанию, в парфюме присутствуют нотки цитруса и бергамота – именно так, по мнению королевы Великобритании, пахнет морской ветер.

Наносить жидкость, согласно инструкции, нужно на чисто вымытую шерсть животного.

Елизавета II известна своей любовью к собакам. За 70 правления, а недавно она отметила платиновой юбилей коронации, королева была хозяйкой огромного количества четвероногих питомцев – всего их насчитывается порядка 30.

Интересный факт: большинство королевских собак – потомки самой первой корги, которую будущей королеве подарил ее отец Георг VI, когда Елизавете было 7 лет.

Помимо прочего, королева считается заводчицей новой породы собак – дорги, возникшей в результате любви между королевской корги и таксой, принадлежавшей сестре Елизаветы II, принцессе Маргарет.

В 2015 году королева Британии заявила, что отныне больше не будет разводить собак, поскольку не уверена, что о них достаточным образом позаботятся, когда ее не станет.

Ранее появилась информация, что Елизавета II запустила в продажу линейку кетчупов, идеально подходящих к любым блюдам.