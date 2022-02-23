Опубликован список всех санкций, которые ввели страны против России из-за признания ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

Пожалуй, фразу "Легко отделались!" сегодня можно чаще всего встретить в экономических ветках соцсетей. Впрочем, следом обычно идет неизменное "Но расслабляться рано..."

Такова реакция экспертов и простых читателей на санкции, которые ввели против России западные страны в первые сутки (плюс-минус) после признания ДНР и ЛНР. Действительно, многие ждали чего-то более жесткого. Но сначала Великобритания с Евросоюзом, а потом и проснувшаяся Америка приняли относительно безболезненные санкции. По крайней мере, для большинства простых россиян. По крайней мере, пока.

Это видно и по реакции рынков: к утру 23 февраля рубль немного укрепился к доллару и евро после падения накануне, а ценные бумаги многих российских компаний выросли в цене. Заметно подорожали "Сбербанк", "Лукойл", "Газпром".

Итак, что же случилось на санкционном поле битвы за эти неспокойные дни и ночи? Мы собрали все новые санкции со стороны разных стран запада (и востока) - в отношении не только России, но и Донецкой и Луганской народных республик на 23 февраля 2022 года.

США

- Блокировка активов российской госкорпорации ВЭБ.РФ и оборонного банка Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних компаний.

- Запретив для американских компаний на любые сделки (как на первичном рынке, так и на покупку "с рук") с российскими рублевыми облигациями федерального займа (ОФЗ) или валютными суверенными евробондами, выпущенными после 1 марта 2022 года. Это ценные бумаги, которые выпускает российское правительство, когда хочет взять взаймы.

- Персональные санкции (включая запрет на въезд в США) на Дениса Бортникова, Петра Фрадкова и Владимира Кириенко. Это сыновья директора ФСБ Александра Бортникова, бывшего директора СВР Михаила Фрадкова и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Великобритания

- Заморозка активов пяти российских банков: Банка «Россия», Промсвязьбанка, Черноморского банка развития и реконструкции, Генбанка и Индустриального сберегательного банка. Три последних - крымские.

- Заморозка активов и запрет на въезд предпринимателей Геннадия Тимченко (совладелец"Новатэка"), Бориса Ротенберга (совладелец СМП Банка) и его племянника Игоря Ротенберга (совладелец компаний "Газпром бурение", "Платон" и т. д.)

Евросоюз

- Санкции против 27 российских граждан и организаций, "финансирующих операции в Донбассе" (список не озвучен).

- Персональные санкции (предположительно, включающие запрет на въезд) для 351 депутата Госдумы.

- Германия останавливает сертификацию газопровода "Северный поток - 2".

Япония

- Запрет на покупку японцами российских облигаций государственного займа.

- заморозка капиталов некоторых россиян (имена пока не озвучены).

- Запрет на торговлю с ДНР и ЛНР для японских компаний и граждан.

- Запрет на выдачу виз представителям ДНР и ЛНР.

Канада

- Ограничения для российских депутатов, поддержавших признание независимости ДНР и ЛНР (конкретики пока нет).

- Запрет для канадцев на любые финансовые операции с ДНР и ЛНР.

Австралия

- Запрет на въезд и для восьми членов Совета безопасности РФ.

- Запрет для австралийцев на финансовые операции с представителями ДНР и ЛНР.

На данный момент из всего этого списка серьезнее всего звучит заморозка активов Промсвязьбанка. Финансовая организация уже выступила с заявлением по этому поводу:

- все операции и вклады в рублях, а также операции по картам МИР клиентов банка не подпадают под ограничения.

- карты Промсвязьбанка Visa и MasterCard работают по всей России. Однако клиенты банка не смогут использовать его карты в странах, объявивших санкции

- операции в иностранной валюте, включая сделки с ценными бумагами, не проводятся.

Главный вопрос: почему санкции оказались менее жесткими, чем многие ожидали? Эксперты называют две причины. Во-первых, все страны, которые ввели ограничения, пригрозили, что "на случай дальнейшей эскалации" у них в рукаве припрятаны новые санкции. А во-вторых, никто не хочет навредить себе. А любые серьезные санкции - это выстрел не только в сторону России, но и в собственную ногу.

- Скорее всего, жесткие санкции оставят про запас - на случай худшего варианта, - предположил в разговоре с kp.ru Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид». - Все санкции, которые можно было ввести безболезненно, стороны уже ввели.