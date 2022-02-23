Почему с Борисом Невзоровым не будут прощаться в Малом театре, в котором он служил до последнего

18 февраля умер народный артист Борис Невзоров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

18 февраля умер народный артист Борис Невзоров. Месяц назад ему исполнилось 72 года. Как сказано в некрологе Малого театра (здесь служил актер), «это не возраст для полного сил и творческих планов человека. Это не возраст для Малого театра, где артисты доживают до 100 лет и продолжают играть на сцене».

Печальная новость о безвременной кончине ошарашила не только коллег Бориса Невзорова, его друзей, но и близких ему прежде людей.

- Я не знала, что Боря заболел ковидом. Не было никакой информации в театре, неизвестно, в какой клинике он лежал… Сплошные вопросы, - удивляется бывшая супруга Бориса Невзорова актриса Алла Панова. – Всюду пишут, что он умер от последствий ковида, а когда он этим ковидом заболел? О его смерти я узнала от наших общих знакомых. В последние годы мы с Невзоровым не общались. У нас был мучительный развод через суд в 2013 году…

После того, как бывшие супруги разменяли свою большую квартиру в Козихинском переулке в центре Москвы, Борис Невзоров переехал в подмосковный Долгопрудный, где купил современную квартиру в доме, стоящем на опушке леса. Очень красивое место. В основном жил там. Ковидный карантин два года назад провел на даче в подмосковной Мамонтовке. На даче он жил каждое лето.

После развода с Аллой Пановой его спутницей жизни стала бухгалтер Малого театра Елена Хрипунова. Они не стали регистрировать брак, но, как говорят друзья семьи, квартира в Долгопрудном оформлена на Елену. 8 декабря всего два месяца назад их дочке Настеньке исполнился годик. Елена целиком посвятила себя ребенку, ушла в декретный отпуск. Наслаждалась своим поздним материнством.

- Пару недель назад Борю забрали по скорой из его квартиры в Долгопрудном. Ковид у него развился стремительно. Инфекция сразу пошло в легкие. Боря попал в больницу с большим поражением легких, - рассказала нам подруга семьи. – Сперва он лежал в больнице в Зеленограде. Оттуда его перевели в клинический центр 3-го медицинского института в Кусково. С 12 февраля он находился на ИВЛ. Состояния его было всё хуже и хуже. В этой больнице он и умер. Лена (гражданская жена) сейчас в подавленном состоянии: на руках маленький ребенок. Она одна, нет няни или помощницы. Не такая она молодая мама для ребенка, которому всего годик. Лене 47 лет. Придется теперь поднимать Настеньку самостоятельно, без поддержки. Наверное, выйдет на работу… Ужасно печально, но грустно еще и по другой причине: с Борей не будут прощаться в театре, в котором он служил до последнего…

При этом в некрологе Малого театра говорится о большой потере – "ушел один из ведущих мастеров, которого любили зрители". «Для миллионов советских людей кормчий Иван Рябов из киноэпопеи «Россия молодая» стал символом несгибаемости национального духа».

Борис Невзоров был принят в труппу в 2005 году. На сцене Малого театра исполнил 11 ролей, от шекспировского короля Лира и Неизвестного в «Маскараде» до Собакевича в «Мёртвых душах» и генерала Епанчина в «Идиоте». «Роли трагические, комедийные, бытовые, инфернальные, предполагающие широчайшую творческую палитру... Вершиной творчества Бориса Невзорова стал купец Александр Егорович Ванюшин в пьесе «Дети Ванюшина». Театр скорбит по поводу колоссальной, невосполнимой утраты, выражает соболезнования родным замечательного артиста». Но всё равно прощаться будет с ведущим артистом широкого диапазона не на сцене, как принято, а в казенном церемониальном зале №1 "Похоронный дом Троекурово".

Как нам сказали в пресс-службе Малого, Борис Невзоров умер от ковида, поэтому прощание будет именно таким: закрытый гроб и не в помещении театра.

Директор театра Тамара Михайлова уточнила: "Театр очень скорбит. Смерть Бориса Георгиевича для нас была неожиданной. Он играл до последнего. Но есть протокол Роспотребнадзора, по которому мы не можем прощаться в театре: Борис Невзоров умер от ковида".

Правда в ритуальной конторе говорят, что никакого протокола на эту тему не существует. «Просто Малый театр так решил в силу тех или иных обстоятельств. На проводы не требуют QR-коды. Это же не спектакль. Раньше существовало распоряжение Роспотребнадзора больше 50 человек не собираться. Но это требование давно отменили», - сказал наш источник.

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала еще большее смягчение COVID-ограничений для театров. Не говоря о том, что в более сложной эпидемической обстановке другие московские театры прощались с артистами (умершими от ковида) в театре, на сцене. Так было, и не могло быть иначе, с Василием Лановым, Борисом Плотниковым, Анастасией Вознесенской, Владимиром Кореневым, Валерием Гаркалиным, Владимиром Качаном…

Будем надеяться, что Бориса Невзорова проводят достойно, пусть и не в родных стенах.

Напомним, гражданская панихида пройдет 24 февраля в 11.00 в Церемониальном зале №1 "Похоронный дом Троекурово" на Троекуровском кладбище (Рябиновая ул., д. 24, стр. 1), отпевание состоится с 12.00 до 12.30 там же. Захоронение в 13.00 на Троекуровском кладбище.