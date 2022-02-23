Саакашвили просится из тюрьмы на "украинский фронт"

Михаил хочет воевать с Россией за западную цивилизацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации, продолжает зажигать на судебном процессе, который проходит в Тбилиси. На очередном заседании он так и не смог определиться, чего ему хочется больше: "не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь".

Напомним, Саакашвили осужден уже на своей бывшей Родине на 3 года и 6 месяцев лишения свободы, а сейчас обвиняется еще по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии, и в Тбилиси проходят еще несколько судебных процессов, на которых Саакашвили выступает в статусе обвиняемого.

На очередном заседании экс-губернатор Одесской области сначала объявил голодовку в знак протеста против того, что ему не предоставляется должное лечение и лечебное питание. Но тут же его накрыла волна "украинского патриотизма". Он поцеловал украинский флаг, по всей видимости, принесенный на заседание его адвокатом и разразился целой речью, что "его сердце находится на Украине".

- Будь я сейчас на Украине, то с оружием в руках был бы на передней линии фронта, - заявил человек, который в 2008-м, увидев в грузинском небе какой-то призрак высоко летящего самолета, дал стрекача и прыгнул в ближайшую канаву, накрывшись сверху кучей телохранителей. – Наши судьбы решаются в Киеве.

Это был уже не просто намек, а насквозь прозрачная просьба выпустить его из суда на волю. Как пела в свое время Маша Распутина, "отпустите меня в Гималаи, а не то я завою, а не то я залаю"...

При этом, Саакашвили уверил всех, что "большой войны не будет", и выразил свою поддержку президенту Зеленскому. Ведь это то, чего Зеленскому как раз сейчас очень не хватает.

- Мы, украинцы, - форпост западной цивилизации. Народы Грузии и Молдавии, Польши и Прибалтики зависят от нас. Мы победим! – провозгласил Саакашвили в конце своей речи.

А вот это, скажем прямо, было лишним. Всем же понятно, что все зависят от Грузии. Правда, буквально вчера сборная Грузии по регби анонсировала грядущий 27 февраля матч со сборной России в своем официально "инстаграме" не на каком-то, а на украинском языке. Наверное, в знак поддержки Украины.

А что касается самого Саакашвили, то после судебного заседания его определили не на "украинские фронты", а вернули в тюрьму. Ему еще 5 с половиной лет отбывать там срок, если новый срок не прилетит, вероятность которого весьма велика. Вот отсидит, выйдет, тогда и отправится на "украинский фронт" подвиги совершать. Если еще Украина к тому времени не перестанет существовать.

Но почему-то в голове все время вертится не желает уходить из нее: "Миша хочет на фронт, ты знаешь, чики-чики, чики-чики да".

Недовоевал в 2008-м. Или еще НЗ галстуков остался нетронутым.

И осталось непонятным – голодать-то будет? Или - а вдруг война, а он голодный?