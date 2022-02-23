«Нам нужен мир, а им - война»: Политолог объяснил, кто на самом деле накаляет обстановку на Украине

Депутат Госдумы и профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Депутат Госдумы и профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», где предпочитают отдыхать топ-менеджеры и депутаты, почему Россия несет бремя «миротворца» и кто смеется над Котом.

ПРО МИЛАН ГОВОРЯТ ОТСТАЛЫЕ

- Вы уже давно в санкционных списках, а ваши коллеги из нового состава Госдумы все так патриотично настроены? - задал вопрос ведущий Сергей Мардан о скандальном твите главы евродипломатии Жозепа Борреля про "шопинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе, бриллианты в Антверпене".

- Честно говоря, в рабочих чатах все ржут. Никакого шопинга в Милане давно нет. Так себе представляют жизнь депутатов те, кто смотрит на это с отсталых позиций. За последние годы Россия уже сильно оторвалась от Европы. Москва считается лучшим мегаполисом мира. Зачем нам куда-то ехать?

Был в Сочи в окружении топ-менеджеров наших ведущих корпораций. Эти люди три года не ездили за границу, зато путешествовали по России. Весь ужин был такой: «А я видел Кострому!» - «Нет, Псков лучше Костромы!» - «В Рыбинск съездите!» Они были счастливы, они не видели России.

ВСЕ ВОЙНЫ ИЗ-ЗА АНГЛОСАКСОВ

- Заявление товарища Блинкена о том, что Путин хочет восстановить Российскую империю, Путин опроверг: «Нет, империю не будем». Где находится грань между тем, что не будет империи, и при этом мы восстанавливаем в пространстве понятие исторической России?

- Названия не важны – империя, Советский Союз, прочее. Мы специально куда-то расширяться, на кого-то лезть или посягать не желаем. Наши предки тоже этого не желали. Одно из последних завоеваний Российской империи на восточном направлении – это Хивинские ханства, Кокандские и так далее. Первая причина этих завоеваний – постоянный захват русских пленников, которых туда уводили в рабство. По несколько тысяч православных работало в ханствах в рабстве. Вторая причина – геополитическая. Это борьба с Англией, которая постоянно нам вредила. Подкармливала Турцию, кавказских немирных горцев, в Европе интриговала. Поэтому мы двигались в сторону Индии, чтобы уничтожить корень могущества Британии.

- Почему мы никак не можем избавиться от странного взятого на себя обязательства, что мы миролюбивые, боремся за мир во всем мире?

- Почему нам нужен мир, а им нужна война? Посмотрите историю: Есть маленький остров – Англия. Там всегда туман, плохая погода, нет плодородных земель. Но он стал самой большой империей на земле к началу ХХ века. И есть огромная Евразия, на которой и живет практически половина жителей Земли. Ресурсы Евразии – человеческие, природные и все остальные – несопоставимо больше Англии. Как Англия может владеть этими ресурсами? Один способ – ссорить всех.

Что делать, чтобы нации сами воевали друг с другом? Выращивать Наполеонов и Гитлеров, поддерживать их. Ссорить религии друг с другом (как Кавказ воевал с Россией, или как это было на Ближнем Востоке). Ссорить даже классы друг с другом (Карл Маркс всю жизнь жил в Лондоне и оттуда писал про классовую борьбу).

Кстати, его «Капитал» не был переведен на английский до самой смерти Маркса и в Лондоне не издавался. Потому что это был товар на экспорт.

Их задача – все время ссорить. Они даже феминизмы придумывают, чтобы и в семью ссору привнести. Ссору между поколениями. Везде должна быть война. Иначе они не выживут. Американцы эту же стратегию исповедуют. У них просто остров побольше, чем у Великобритании.

Наша задача – строить коммуникации, мосты, железные дороги, торговать. Тогда у нас будет и экономика лучше, и научных открытий больше. Потому что у нас мозгов больше.

- Чтобы был мир, сначала нужно победить в войне.

- Да, пока существуют такие страны, для которых война – это условие их существования. Убери англосаксов из мира, все договорятся и будут работать. Да, могут возникать некие фанатики, но это мелочи.

МИР НЕ ЛЮБИТ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ ДРУЖНО

- Тут мы натыкаемся на советский тезис о том, что «миролюбивая политика Советского Союза…» Это привело нас к 1991 году.

- Это пропагандистская история в Советском Союзе. Нужно было бороться с американскими базами в Европе. Люди в значительной степени во всем мире не уважают тех, кто ходит и говорит, как кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно». Даже у нас этот мультик был довольно ироничный.

- Мы продолжаем эту риторику.

- А другой быть не может. Но как мы будем вести себя на самом деле – другая история. Когда вы приходите в суд, вы же не говорите: «Здравствуйте, я адвокат, мне подзащитный заплатил, поэтому, присяжные, голосуйте за него, потому что мне заплатили». Вы говорите: «Во имя справедливости вы должны отпустить этого человека». Есть определенные правила. Поэтому во имя мира вы должны все вместе взять и навалиться.

Запад тоже так делает: они рассказывают про агрессивную Россию, а сами якобы мирные хоббиты. «Страшный Путин поднялся и хочет Российскую империю восстановить». У Путина на самом деле другие дела: нам бы Северный морской путь нормально сделать. У нас есть проекты по современным заводам. Нам деньги на это нужны. Через пять-десять лет Россия будет иметь возможность, экономическую мощь, что нам вообще никакие войны не будут нужны. У нас империя будет явочным порядком.