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В мире23 февраля 2022 11:39

«Это гениально»: Трамп восхитился Путиным за признание суверенитета ДНР и ЛНР

После заявлений о Путине CNN обвинили Трампа в том, что он пытается подорвать внешнюю политику США
Арина СУВОРОВА
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Бывший президент США Дональд Трамп продолжает критику своего оппонента Джо Байдена.

Бывший президент США Дональд Трамп продолжает критику своего оппонента Джо Байдена.

Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп продолжает критику своего оппонента Джо Байдена. Во время интервью американским журналистам Клэю Трэвису и Баку Секстону он назвал решение Москвы признать республики Донбасса (ДНР и ЛНР) - умным ходом.

- Я зашел вчера в комнату, там работал телевизор, и я сказал: «Это гениально». Путин объявил большую часть Украины независимой. Это замечательно, - поделился своей реакцией на последние события политик. - Путин говорит: «Они теперь самостоятельные». И я подумал: «Это умно. Он зайдет туда и будет миротворцем. Это самые сильные миротворческие силы, которые я когда-либо видел. Они собираются охранять мир».

Вместе с тем Трамп считает, что Вашингтон недостаточно жестко реагирует на действия России.

- Мне не нравится, что он (Байден - ред.) посылает небольшое количество военных. Это какая-то шутка по сравнению с тем, что делает другая сторона. Он отправляет 3000 солдат. Что это даст, кроме неприятностей? - заметил бизнесмен.

Несмотря на противоречия между Москвой и Вашингтоном, по словам Трампа, ему удалось выстроить хорошие отношения с российским лидером в отличие от Джо Байдена.

- Я очень хорошо знал Путина и отлично с ним ладил. Я ему нравился, и он мне до сих пор нравится. Он крутой, он обаятелен, с чувством собственного достоинства. Понимаете, он любит свою страну, - сказал он.

При этом Трамп заверил, что, если бы он сохранил за собой президентское кресло, то подобного обострения украинского кризиса не случилось. Во время своего срока 45-й президент США заморозил поставку военной помощи Киеву и обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести антикоррупционное расследование в отношении компании Burisma, в состав директоров которой пять лет входил сын Байдена Хантер.

Интервью Дональда Трампа вызвало негативную реакцию американского истеблишмента. CNN написали, что своими заявлениями 45-й президент США пытается подорвать внешнюю политику Штатов, в то время, как Джо Байден якобы пытается остановить потенциальную войну.

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