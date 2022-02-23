По всей Украине введен режим ЧП: Что это значит

СНБО ввел на территории Украины режим чрезвычайного положения
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Утром в Киеве состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение ввести на территории всей Украины режим чрезвычайного положения (ЧП). Это решение еще предстоит проголосовать в Верховной раде Украины, но сомнений в итогах голосования нет. Голосов депутатов "Слуги народа" Зеленского, "Батькивщины" Юлии Тимошенко и "ПЕС" Петра Порошенко хватит для принятия решения.
Режим ЧП вводится пока сроком на месяц, но может быть, по необходимости, продлен еще на месяц. И, хотя в сочетании с указом Зеленского о призыве резервистов из состава оперативного резерва (в возрасте от 18 до 60 лет) это наводит на некоторые неприятные ассоциации, ничего в плане мобилизации на войну с Россией Киев пока, если и планирует, то не оглашает. А потому и ожидать введения Военного положения (ВП) пока не стоит.
Режим ЧП для украинских властей даже гораздо интереснее, чем то самое ВП, о котором грезят самые ярые украинские радикальные националисты. Можно послушать самих украинских руководителей, чтобы понять, что ожидает украинцев, и почему ЧП выгодно Зеленскому и его команде.
- На всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, вводится чрезвычайное положение. В зависимости от территорий, в зависимости от того, насколько будут считать необходимым местные комиссии. Что это может быть? Это будет усиление охраны гражданского порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, это может быть ограничение движения транспорта, это может быть дополнительный досмотр транспорта, это может быть проверка тех или иных документов у физических лиц, - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания этого органа журналистам.
При введении ЧП может быть осуществлено:
- особый режим въезда и выезда и ограничение свободы передвижения
- ограничение движения транспортных средств и их досмотр
- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения
- запрет проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий
- запрет забастовок
- введение комендантского часа
- приостановление деятельности политических партий и объединений граждан, если власти сочтут их деятельность препятствующей нормализации обстановки
- проверка документов у граждан, личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан
- ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующих химических веществ, спиртных напитков
- изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
- ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации, запрет на изготовление информационных материалов, которые "могут дестабилизировать обстановку"
- высылка нарушителей общественного порядка, не являющихся местными жителями, вместо их проживания за их счет
- особые правила пользования связью.
Что касается комендантского часа, то решения о его необходимости и конкретных временных сроках ограничений по нему, как сказал Данилов, будут приниматься местными штабами.
Как объяснил Данилов, более строгий режим ЧП будет осуществляться на границах с Россией и Белоруссией, а госпогранслужба Украины уже подтвердила его слова. В распространенном ей документе говорится, что в районах, "граничащих с РФ, Белоруссией, временно оккупированной территорией Украины" и прилегают к морскому побережью запрещено
- пребывание в приграничной зоне в ночное время
- выход любых плавсредств из пунктов базирования
- движения транспорта (кроме войскового, силовых структур и агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе
- пребывание иностранцев в приграничной зоне, работа радиостанций полеты легкомоторный и беспилотных летательных аппаратов, фото- и видеосъемка, передвижение по берегу или льду пограничных водоемов…"
И т.д.
Понятно, что ограничивать продажу огнестрельного оружия и алкогольных напитков на Украине никто не будет, не самоубийцы все же настолько собрались в Киеве. Но вот что касается прекращения деятельности оппозиционных партий и движений, а также СМИ, которые не относятся к провластным, это Зеленский может осуществить на счет "раз". Как и пресечь распространение "дестабилизирующей" информации. А как депутатам надоели эти митингующие у стен Рады хозяева ларьков, требующие отозвать решение о введении кассовых аппаратов. Теперь особо на любой митинг не соберешься, и многие участники таких мероприятий лишились верного заработка.
Примечательно, что пункты относительно "запретов" СМИ и партий есть в законе Украины о ЧП, но там эта возможность оговорена только в случае массовых беспорядков с кровопролитием. Впрочем, если будет надо, то команда Зеленского вместе с ним может и это устроить.