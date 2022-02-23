По всей Украине введен режим ЧП: Что это значит

СНБО ввел на территории Украины режим чрезвычайного положения Фото: REUTERS

Утром в Киеве состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение ввести на территории всей Украины режим чрезвычайного положения (ЧП). Это решение еще предстоит проголосовать в Верховной раде Украины, но сомнений в итогах голосования нет. Голосов депутатов "Слуги народа" Зеленского, "Батькивщины" Юлии Тимошенко и "ПЕС" Петра Порошенко хватит для принятия решения.

СНБО УПОЛНОМОЧИЛ ЗАЯВИТЬ

Режим ЧП вводится пока сроком на месяц, но может быть, по необходимости, продлен еще на месяц. И, хотя в сочетании с указом Зеленского о призыве резервистов из состава оперативного резерва (в возрасте от 18 до 60 лет) это наводит на некоторые неприятные ассоциации, ничего в плане мобилизации на войну с Россией Киев пока, если и планирует, то не оглашает. А потому и ожидать введения Военного положения (ВП) пока не стоит.

Режим ЧП для украинских властей даже гораздо интереснее, чем то самое ВП, о котором грезят самые ярые украинские радикальные националисты. Можно послушать самих украинских руководителей, чтобы понять, что ожидает украинцев, и почему ЧП выгодно Зеленскому и его команде.

- На всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, вводится чрезвычайное положение. В зависимости от территорий, в зависимости от того, насколько будут считать необходимым местные комиссии. Что это может быть? Это будет усиление охраны гражданского порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, это может быть ограничение движения транспорта, это может быть дополнительный досмотр транспорта, это может быть проверка тех или иных документов у физических лиц, - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания этого органа журналистам.

ЧТО ПОЧЕМ И ДЛЯ КОГО

При введении ЧП может быть осуществлено:

- особый режим въезда и выезда и ограничение свободы передвижения

- ограничение движения транспортных средств и их досмотр

- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения

- запрет проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий

- запрет забастовок

- введение комендантского часа

- приостановление деятельности политических партий и объединений граждан, если власти сочтут их деятельность препятствующей нормализации обстановки

- проверка документов у граждан, личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан

- ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующих химических веществ, спиртных напитков

- изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ

- ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации, запрет на изготовление информационных материалов, которые "могут дестабилизировать обстановку"

- высылка нарушителей общественного порядка, не являющихся местными жителями, вместо их проживания за их счет

- особые правила пользования связью.

НЕ ПОКИДАЕШЬ КАМЕШКИ С КРУТОГО БЕРЕЖКА

Что касается комендантского часа, то решения о его необходимости и конкретных временных сроках ограничений по нему, как сказал Данилов, будут приниматься местными штабами.

Как объяснил Данилов, более строгий режим ЧП будет осуществляться на границах с Россией и Белоруссией, а госпогранслужба Украины уже подтвердила его слова. В распространенном ей документе говорится, что в районах, "граничащих с РФ, Белоруссией, временно оккупированной территорией Украины" и прилегают к морскому побережью запрещено

- пребывание в приграничной зоне в ночное время

- выход любых плавсредств из пунктов базирования

- движения транспорта (кроме войскового, силовых структур и агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе

- пребывание иностранцев в приграничной зоне, работа радиостанций полеты легкомоторный и беспилотных летательных аппаратов, фото- и видеосъемка, передвижение по берегу или льду пограничных водоемов…"

И т.д.

Понятно, что ограничивать продажу огнестрельного оружия и алкогольных напитков на Украине никто не будет, не самоубийцы все же настолько собрались в Киеве. Но вот что касается прекращения деятельности оппозиционных партий и движений, а также СМИ, которые не относятся к провластным, это Зеленский может осуществить на счет "раз". Как и пресечь распространение "дестабилизирующей" информации. А как депутатам надоели эти митингующие у стен Рады хозяева ларьков, требующие отозвать решение о введении кассовых аппаратов. Теперь особо на любой митинг не соберешься, и многие участники таких мероприятий лишились верного заработка.

Примечательно, что пункты относительно "запретов" СМИ и партий есть в законе Украины о ЧП, но там эта возможность оговорена только в случае массовых беспорядков с кровопролитием. Впрочем, если будет надо, то команда Зеленского вместе с ним может и это устроить.