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Политика23 февраля 2022 11:52

По всей Украине введен режим ЧП: Что это значит

СНБО ввел на территории Украины режим чрезвычайного положения
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
СНБО ввел на территории Украины режим чрезвычайного положения

СНБО ввел на территории Украины режим чрезвычайного положения

Фото: REUTERS

Утром в Киеве состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение ввести на территории всей Украины режим чрезвычайного положения (ЧП). Это решение еще предстоит проголосовать в Верховной раде Украины, но сомнений в итогах голосования нет. Голосов депутатов "Слуги народа" Зеленского, "Батькивщины" Юлии Тимошенко и "ПЕС" Петра Порошенко хватит для принятия решения.

СНБО УПОЛНОМОЧИЛ ЗАЯВИТЬ

Режим ЧП вводится пока сроком на месяц, но может быть, по необходимости, продлен еще на месяц. И, хотя в сочетании с указом Зеленского о призыве резервистов из состава оперативного резерва (в возрасте от 18 до 60 лет) это наводит на некоторые неприятные ассоциации, ничего в плане мобилизации на войну с Россией Киев пока, если и планирует, то не оглашает. А потому и ожидать введения Военного положения (ВП) пока не стоит.

Режим ЧП для украинских властей даже гораздо интереснее, чем то самое ВП, о котором грезят самые ярые украинские радикальные националисты. Можно послушать самих украинских руководителей, чтобы понять, что ожидает украинцев, и почему ЧП выгодно Зеленскому и его команде.

- На всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, вводится чрезвычайное положение. В зависимости от территорий, в зависимости от того, насколько будут считать необходимым местные комиссии. Что это может быть? Это будет усиление охраны гражданского порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, это может быть ограничение движения транспорта, это может быть дополнительный досмотр транспорта, это может быть проверка тех или иных документов у физических лиц, - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания этого органа журналистам.

ЧТО ПОЧЕМ И ДЛЯ КОГО

При введении ЧП может быть осуществлено:

- особый режим въезда и выезда и ограничение свободы передвижения

- ограничение движения транспортных средств и их досмотр

- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения

- запрет проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий

- запрет забастовок

- введение комендантского часа

- приостановление деятельности политических партий и объединений граждан, если власти сочтут их деятельность препятствующей нормализации обстановки

- проверка документов у граждан, личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан

- ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующих химических веществ, спиртных напитков

- изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ

- ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации, запрет на изготовление информационных материалов, которые "могут дестабилизировать обстановку"

- высылка нарушителей общественного порядка, не являющихся местными жителями, вместо их проживания за их счет

- особые правила пользования связью.

НЕ ПОКИДАЕШЬ КАМЕШКИ С КРУТОГО БЕРЕЖКА

Что касается комендантского часа, то решения о его необходимости и конкретных временных сроках ограничений по нему, как сказал Данилов, будут приниматься местными штабами.

Как объяснил Данилов, более строгий режим ЧП будет осуществляться на границах с Россией и Белоруссией, а госпогранслужба Украины уже подтвердила его слова. В распространенном ей документе говорится, что в районах, "граничащих с РФ, Белоруссией, временно оккупированной территорией Украины" и прилегают к морскому побережью запрещено

- пребывание в приграничной зоне в ночное время

- выход любых плавсредств из пунктов базирования

- движения транспорта (кроме войскового, силовых структур и агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе

- пребывание иностранцев в приграничной зоне, работа радиостанций полеты легкомоторный и беспилотных летательных аппаратов, фото- и видеосъемка, передвижение по берегу или льду пограничных водоемов…"

И т.д.

Понятно, что ограничивать продажу огнестрельного оружия и алкогольных напитков на Украине никто не будет, не самоубийцы все же настолько собрались в Киеве. Но вот что касается прекращения деятельности оппозиционных партий и движений, а также СМИ, которые не относятся к провластным, это Зеленский может осуществить на счет "раз". Как и пресечь распространение "дестабилизирующей" информации. А как депутатам надоели эти митингующие у стен Рады хозяева ларьков, требующие отозвать решение о введении кассовых аппаратов. Теперь особо на любой митинг не соберешься, и многие участники таких мероприятий лишились верного заработка.

Примечательно, что пункты относительно "запретов" СМИ и партий есть в законе Украины о ЧП, но там эта возможность оговорена только в случае массовых беспорядков с кровопролитием. Впрочем, если будет надо, то команда Зеленского вместе с ним может и это устроить.

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