В России и Словакии почтили память Неизвестного солдата

Цветы и венки к могилам Неизвестного Солдата возложены у Кремлевской стены и в словацком городке Ченковце-Масловце

В Москве члены коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память воинов, погибших защищая Отечество, минутой молчания.

В мероприятиях в память о погибших защитниках Отечества приняли участие представители руководящего состава Вооруженных Сил России: заместители Министра обороны России, главнокомандующие видами и командующие родов войск Вооруженных Сил, а также ветераны.

Церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата является устоявшейся традицией. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника проходят не только по всей России, но и за рубежом.

На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — "Пост номер 1" — был установлен в 1997 году.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника проходят не только по всей России, но и за рубежом.

Могила Неизвестному солдату Красной Армии появилась накануне 23 февраля в населенном пункте Ченковце-Масловце Трнавского края Словацкой Республики.

Могила Неизвестному солдату Красной Армии появилась накануне 23 февраля в населенном пункте Ченковце-Масловце Трнавского края Словацкой Республики.

В торжественном открытии нового надгробия и памятника на могиле Неизвестного солдата – воина Красной Армии, погибшего в боях за освобождение Словакии от фашистских оккупантов принял участие Посол России Игорь Братчиков, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом, военного атташата, руководители дипломатических миссий Белоруссии и Казахстана в Словакии, а также представители местной общественности.

Игорь Братчиков выразил благодарность председателю "Клуба истории Великой Отечественной войны" в г. Братиславе Любомиру Банику, который организовал проведение работ по установке нового надгробия и памятника на могиле советского воина.

В освобождении Словакии погибло 63518 советских военнослужащих, плечом к плечу с ними сражались бойцы Первого чехословацкого армейского корпуса, словацкие партизаны и солдаты румынской армии.

В освобождении Словакии погибло 63518 советских военнослужащих, плечом к плечу с ними сражались бойцы Первого чехословацкого армейского корпуса, словацкие партизаны и солдаты румынской армии.

В Словакии этот подвиг помнят: в 2021 году за счет средств частных лиц и общественных организаций на территории Словацкой Республики было отремонтировано 10 военно-мемориальных объектов, в том числе 6 могил воинов Красной Армии и советских партизан.