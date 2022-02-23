Помощник случайно показал округлившийся живот Ольги Бузовой

Ольга Бузова с округлившимся животом попала на видео Фото: Иван МАКЕЕВ

Популярная телеведущая упорхнула из Москвы в экзотическую провинцию Лимпопо почти месяц назад: в ЮАР Бузова и ко снимают очередной сезон шоу "Звезды в Африке". Все это время армия поклонников видит Олю разве что в Инстаграме: она то фотографирует жирафов да слонов, то наслаждается африканскими закатами, то пляшет под свои же треки. А кроме того, усиленно занимается фитнесом: каждое утро экс-звезда "Дома-2" демонстрирует подписчикам свои напряженные тренировки, а главное - подтянутую фигуру с рельефным прессом.

Однако, в действительности пресс Бузовой оказался величиной довольно расплывчатой. Так, помощник поющей ведущей украдкой снял ее в купальнике у бассейна, продемонстрировав публике вместо плоского живота неожиданно округлившиеся формы. Пользователей соцсетей такие метаморфозы привели в недоумение.

Помощник показал Ольгу Бузову с округлившимся животом. Фото: стоп-кадр видео в Инстаграме. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- А где же кубики пресса? Фильтры слетели? - смеются подписчики. - Похоже, Бузова все-таки наелась сырых пельменей, который так усиленно рекламировала!

А кое-кто и вовсе подозревает телеведущую в беременности, мол, такой живот тянет на третий-четвертый месяц: "Похоже, Олю пора поздравлять, скоро станет мамой", - гадают в соцсетях.

Между тем, в своем Инстаграме Бузова по-прежнему тонкая и звонкая, словно и не было никаких компрометирующих кадров. Она все так же делает зарядку, усиленно качая пресс, и бегает по съемочной площадке в коротеньких маечках с открытым животом. Впрочем, на этот счет у скептиков есть своя версия: якобы ведущая нарочно раздула живот, чтобы подогреть интерес к собственной персоне - "инфоповод сам себя не сделает".

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