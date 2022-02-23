МИД Украины призвал 3 миллиона сограждан немедленно вернуться из России домой

МИД Украины заявил, что всем, еще раз – всем украинцам следует незамедлительно покинуть территорию России и вернуться домой. Фото: REUTERS

Российские телевизионные ток-шоу на политические темы в опасности! Беда пришла, откуда не ждали! МИД Украины заявил, что всем, еще раз – всем украинцам следует незамедлительно покинуть территорию России и вернуться домой. Что же делать теперь Шейнину, Соловьеву, Норкину, Кузичеву, Лосевой, Осташко, Скабеевой и Попов, если из студий одномоментно исчезнут вернувшийся из небытия Ковтун, Запорожский, Гордей Белов и все остальные Васили, Дмитро и Юрки? И где они будут харчеваться? Пригласят ли их на такие же ток-шоу на украинском ТВ, если они работали у врага. Смогут ли они доказать, что были заброшены в тыл противника, чтобы нести свет и правду украинской истины? И смогут ли российские либералы полноценно заменить свидоразумных экспертов на российском ТВ? Насчет последнего сильно сомневаюсь.

Ну, а теперь серьезно. Широкий жест Кулебы и его министерства и, как всегда, создающий кучу проблем собственной стране. По разным оценкам, до 3-х миллионов граждан Украины сейчас находится в России. Кто-то учится, кто гостит у родственников или лечится, но большинство работают, зарабатывая гроши и поддерживая своими переводами собственные семьи в Незалежной. Мало того, что границы между нашими странами функционируют в особом режиме, и из Украины сейчас из-за пандемии не так просто попасть. Можно было до недавнего времени заехать в Россию из Украины только на лечение при наличии кучи справок или в случае смерти близкого родственника, но недавно осталась только одна причина в перечне, разрешающем въезд, и это не лечение.

То есть выехать из России – это без проблем, а вот вернуться – это уже никак. Если сейчас украинцы массово рванут из России домой, то, конечно, очень обрадуются граждане Таджикистана и Киргизии тому, сколько рабочих мест освободится в РФ. Но вот что украинцам делать по приезду в Незалежную, если оттуда и так все, кто может, бегут который год на заработки в разные страны и не хотят возвращаться. Что делать 3-м миллионам безработных, полных сил и активных украинцев в Киеве? Ответ напрашивается только один – сносить Зеленского и всю эту до чертиков надоевшую нынешнюю украинскую власть. А не российский ли диверсант сам Кулеба в таком случае? Или в Киеве рассчитывают сбежать под благовидным предлогом, прихватив накопления, а потом обвинить Путина в "гибридной агрессии"? Ведь ни одного рабочего места для возвращающихся украинцев на их Родине не приготовили.

А чем МИД Украины обосновывает свой призыв? Ведь больше ни по одной стране такого предупреждения им выпущено не было. Только по России. Оказывается, граждане Украины в России могут оказаться без консульской поддержки в случае разрыва Киевом дипломатических отношений с Москвой. Можно подумать, что они в ней так нуждались, а консульские сотрудники дипломатического ведомства ночей не спали и с ног сбивались, пытаясь эту поддержку оказать. Кстати, из почти ста тысяч эвакуированных из Донбасса мирных жителей ЛДНР, среди которых множество граждан Незалежной, ни один не пришел за хоть какой-то поддержкой к консулу Украины по Ростовской области. О чем тот сам с горечью сообщил. Ни один! Понятно теперь, о чем речь?

Понятно, что никто практически не вернется на Украину. Во всяком случае, до снятия ограничений при пересечении границы. Понятно, что все это сотрясание воздуха про дипломатическую поддержку – это из разряда обычного пустобрехства и "так надо по инструкции". Еще более понятно, что лучше в России без консульской поддержки и с зарплатой, чем на Украине без зарплаты, в режим ЧСП, да еще под угрозой мобилизации воевать непонятно за что и кого. Дежурное заклинание "кулеб" о переливании из пустого в порожнее.

И, хотя понятно, что все эти и им подобные заклинания – всего лишь дежурный ритуал, Киеву было бы неплохо хоть как-то просчитывать последствия своих решений и заявлений. А то ведь может и сбыться.

Мы-то тут на ТВ либо российскими либералами ваших экспертов заместим, либо по скайпу выведем их в эфир, а вот вы что тогда делать будете?

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