Леонид Якубович разнес артистов: Пугачева - не великая

Телеведущий Леонид Якубович. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бессменный ведущий "Поля чудес", который более тридцати лет стоит у барабана, крайне редко дает интервью. А если уж соглашается, о капитал-шоу его лучше не спрашивать - это известно всем журналистам. Всегда бодрый и улыбчивый на экране Леонид Аркадьевич при упоминании "Поля чудес" превращается в хмурого и сварливого собеседника, который в любой момент может устроить интервьюеру взбучку. Тем не менее, Антон Красовский в своем YouTube-шоу "Антонимы" расспросил телеведущего о его программе, тиктокерах, талантах эстрадных артистов и многом другом.

О "ПОЛЕ ЧУДЕС"

- Мне не очень бы хотелось общаться с Даней Милохиным. Нет, неправда, что я тридцать лет на своей программе общаюсь с "данями милохиными". Это другое. Я общаюсь с людьми, они мне симпатичны. За тридцать лет в эфире не было ни одного человека, который был бы мне резко антипатичен.

На моей передаче участники - главные, я на вторых ролях: на монтаже меня максимально убирают. Другое дело, что надо бы что-то придумывать с этой программой, 30 лет в эфире... Но не хочу про это говорить. К слову, мне ни разу не хотелось уйти. Никогда! Это профессия. Вот спросите у пилотов - им летать не надоедает? С той секунды, как я слышу "камера, мотор", я получаю удовольствие. А как только все заканчивается, мне уже больше ничего не хочется.

О ТИКТОКЕ

- Грустно признать, но я никогда не был в ТикТоках. Я понятия не имею, о чем вы говорите.

О ЮМОРЕ

- Все эти стендапы... Я знаю человека, который первым начал разговаривать с залом - это Мишенька Задорнов. До него этого никто не делал. Причем, он ведь не всегда был остроумен. И я не всегда был согласен с тем, что он нес там со сцены. Но это всегда привлекало. Полные залы!

Мне не очень нравится то, что происходит с юмором сегодня. Есть вещи, которые мы не позволяли себе обсуждать даже наедине друг с другом - ну как-то не принято. Посреди всего этого мне нравятся "Уральские пельмени": это не всегда смешно, но всегда весело. И есть планка, ниже которой они никогда не опускаются.

Когда выступают Женя Петросян или Гарик Харламов, мне не бывает смешно. Очень редко. Раньше Женечка шутил тоньше, мы, слава богу, знакомы лет 50. Но то, что делал на сцене Геннадий Викторович Хазанов, мне нравилось больше.

О ПУГАЧЕВОЙ И ГАЛКИНЕ

- Максим Галкин - замечательный, искрометный. Но великий - это Жванецкий. Алла Борисовна - замечательная русская актриса. Она родила жанр, умудрившись в нескольких маленьких куплетиках сыграть жизнь. Замечательная актриса. Слово "великая" я бы поберег для чего-нибудь другого. Я не могу так сказать, это только время оценит.

ОБ УРГАНТЕ

- Я знаю человека, который легко держит зал - это Ваня Ургант. Я вижу рекламу, в которой он снимается - тончайшая работа. Ваня, безусловно, актер. Он профессионал. Но есть тюнесенькая грань, в тысячу раз тоньше папиросной бумажки, которая отделяет профессию от искусства. Думаю, Иван Андреевич ее еще не перешагнул.