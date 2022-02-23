Шепелев устроил невесте дегустацию, Гузеева побила посуду в ресторане, а дочь Лепса гуляет в Париже: сколько денег звезды спускают на дни рождения

Лариса Гузеева повеселилась на дне рождении давнего друга Эвклида. Фото: Instagram.com

Февральские именинники поднимают настроение себя и гостям креативными праздниками – звезды умеют удивлять и не жалеют на это денег. Гостей из-за пандемии на вечеринках стало меньше, а веселья больше.

Актер Эвклид Кюрдзидис 22 февраля отметил день рождения в компании Ларисы Удовиченко, Ларисы Гузеевой, Ирины Гриневой, Тамары Гвердцители и других артистов. В ресторане устроили шумную вечеринку: особенно ждали 22 часов 22 минут – в этот момент все гости загадали желание. И через минуту начали бить белые тарелки – расколотили больше сотни. Это модная традиция в греческих ресторанах – бьют посуду на счастье, для этого закупают специальные партии тарелок, которые бьются без острых осколков. Эвклид – грек, поэтому и разнообразили праздник этой веселой традицией. С особенным энтузиазмом колотила посуду на счастье другу Лариса Гузеева. Пару лет назад Гузеевой приписывали роман с Кюрдзидисом, однако они просто давние друзья.

Гузеева 22.02 в 22.22 загадала желание и разбила за их исполнение пару тарелок. Фото: Instagram.com

Концепция празднования 54-летия Эвклида была связана с красивой датой года. Актер перед началом вечеринки представил программу: «Будем бить 222 тарелки на счастье, в 22.22 в компании 22 близких моему сердцу людей, загадывая 22 желания. На 2-м этаже греческого ресторана, с 22 блюдами национальной кухни. Будем пить 22 бутылки вкуснейших напитков и на столах танцевать греческий танец цифтетели и танец пьяного моряка до утра под живое исполнение музыкантов из Греции». Греческие музыканты играли и пели, но кульминацией праздника стало выступление гостьи именинника Тамары Гвердцители – певица играла на рояле и исполняла любимые композиции гостей. Потом были танцы – веселись всю ночь. Праздник на 22 человека с закрытием ресторана обходится в 200 – 300 тысяч рублей.

Тамара Гвердцители играет для именинника Эвклида. Фото: Instagram.com

Певица Жасмин устроила шикарный праздник на 10-летие дочери Маргариты. Жасмин заказала «день рождения под ключ» в популярном у звезд агентстве по устройству праздников. Аренда помещения, шикарные декорации, анимация, шоу-программы, мастер-классы, дискотека, угощения и банкет для взрослых – подобные праздники стоят до 1,5 миллионов рублей. Жасмин позвала на праздник звезд с детьми, были – Юлия Барановская, Алсу, Зара, Филипп Киркоров, Анастасия Овечкина, Жанна Мартиросян и другие представители семей шоу-бизнеса.

Певица Жасмин с детьми на вечеринке в стиле Лас-Вегас. Фото: Instagram.com

Имениннице устроили праздник, о котором взрослые могут только мечтать. Концепция – Вегас-пати. Жасмин рассказала о развлечениях: квест по спасению банка игрушек и сладостей от гангстеров, мастер-классов, бьюти бар, мармеладное казино, светящаяся сладкая вата. Были фокусы, конкурсы.

Для 10-летней Маргариты (дочери Жасмин) пел кумир детей Хабибка. Фото: Instagram.com

Сразу два звездных мужчины устроили недавно праздник для своих будущих жен. Это – комик Гарик Харламов и телеведущий Дмитрий Шепелев. Харламов сначала пригласил невесту актрису Катерину Ковальчук и ее подруг на ужин в ресторан, а потом уже большой компанией праздновали в любимом караоке-клубе Гарика. Мама Харламова трогательно поздравила будущую невестку с 29-летием: «Будь счастлива наша нежная, красивая и талантливая девочка!» Гарик подарил Катерине огромный букет роз и ювелирное украшение. Ужин и вечеринка в караоке на 20 человек обошлись в 300 тысяч рублей.

Шепелев долго выбирал ресторан, куда пригласил гражданскую жену Екатерину Тулупову, чтобы отпраздновать ее 39-летие. Дмитрий позвал гостей и именинницу на особенный ужин в московский ресторан, который недавно получил мишленовскую звезду: «Концепция ресторана классная: малый круг приглашенных гостей располагается вокруг кухни шефа, где он презентует дегустационное меню. Шепелев угощал гостей салом из мякоти кокоса, яблоком с QR-кодом и другими деликатесами. Конечно же, гости намекали, что ждут приглашения на следующий праздник — Шепелев намерен в ближайший год жениться на матери своего младшего сына Екатерине Тулуповой. Ужин с вином на 10 человек обходится – от 70 тысяч рублей.

Яблоко с QR-кодом — десерт на ужине, который Шепелев подарил гражданской жене. Пока они гуляли с детьми сидела няня. Фото: Instagram.com

Дочь Григория Лепса Ева 23 февраля отмечает 20-й день рождения в кафе неподалеку от Эйфелевой башни. Папа подарил своей любимице путешествие в Париж. Поездка на три дня в столицу Франции с проживанием в отеле пять звезд – от 200 тысяч рублей.