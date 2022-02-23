«Никаких больше вечеринок в Сен-Тропе»: О чем на самом деле проговорился Боррель, пригрозив санкциями депутатам

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неожиданно психанул и написал в Твиттере пост, который мог бы сделать его самым популярным в России европейским политиком.

Написано там было следующее: «Никакого больше шопинга в Милане. Никаких вечеринок в Сен-Тропе. Никаких бриллиантов в Антверпене. И это только начало.»

Боррель имел в виду санкции, наложенные Евросоюзом на депутатов Государственной думы после голосования о признании ДНР и ЛНР. Мол, вы еще горько пожалеете, о том, что сделали.

Потом пост удалили. Немного резковато для дипломата, но дело было совсем не в профессиональной этике.

В Твиттере Боррель едва не объявил об окончании колониальной модели мира наступившего по окончании Холодной войны. Главное скрепой этой модели является привилегированный доступ постсоветских элит к благам западного мира.

Сдаешь национальный суверенитет? Проводишь приватизацию в интересах транснациональных компаний или олигархов, которые все равно работают на интересы транснациональных компаний? Защищаешь глобальный мир в том виде как его понимают финансисты в лондонском Сити или на Манхэттене?

За все это — тебе разрешено пользоваться всем тем (в широком смысле), о чем написал Жозеп Боррель. Отдых в Сен-Тропе, бриллианты Тиффани и собственная ложа на футбольном стадионе Челси разрешены только хорошим и воспитанным белым неграм.

Едва не объявленная Европой «деколонизация» — это то, чего ждет вся Россия и весь ее многонациональный народ. Это завершение той самой деофшоризации элит, которую давно объявил Путин, но которая пока у нас не очень получается.

Мы даже представить себе не могли, что «Запад нам поможет», а вот поди ж ты. Чуть было не помог. Сорвалось в последний момент. То ли одумался, то ли поправили старшие товарищи.

Никогда этого не будет. Не будет персональных санкций, охватывающих весь класс наших олигархов. Не будет ограничений на вывод капиталов из России на запад. Не будет визовых ограничений и запрета на обучение детей элиты в западных школах.

Всего этого не будет.

А если этот сценарий вдруг и возникнет однажды, то только как крайняя мера. Когда они поймут, что все методы давления на путинскую систему исчерпаны и не приносят результата. Тогда, может, и попробуют коллективную «элитную крысу» загнать в угол. Чтобы они сами устроили переворот в России.

Только это вряд ли…

Путин не зря все двадцать лет ищет легитимность не в поддержке элит, финансовых и прочих кругов, а напрямую у народа. У тех самых 77 процентами, которые голосовали за него в 2018 году.

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