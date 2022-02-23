"Это же неправильно, когда нас убивают": В Донецке готовятся к удару украинской армии

Ополченцы Донбасса готовятся к боевым действиям. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Предчувствие войны обратной силы не имеет

В Донбассе полным ходом идет мобилизация, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, с предприятий должны призвать половину сотрудников мужского пола. Для жизни в республиках это станет огромной проблемой – уже, например, не хватает водителей для развозки товаров по магазинам и водителей общественного транспорта. Но, сделать ничего невозможно – близкая вероятность войны, как говорят юристы «обстоятельства неодолимой силы». Остается только терпеть и действовать. В республике сняли бронь со студентов-медиков старших курсов. Что говорит лишь о том, что ситуация очень серьезная.

И есть реальные опасения, что Украина воспользуется временным зазором между признанием республик и возможным вводом российских миротворцев. А задача армии, корпусов Народной милиции – выдержать первый удар, не дать украинской армии закрепиться в городской застройке.

Патрули на улицах проверяют у мужчин призывного возраста документы. Тем же самым занимаются и гаишники. В соцсетях ноют и липовые жители Донбасса, ведущие тут информвойну в интересах Украины, и настоящие граждане. Им аргументированно отвечают: «Не нойте, что вам тут плохо, восемь лет была война и вы тут жили, давно бы уехали на Украину. Не уехали, значит, не так все плохо?». «Анекдотом дня» стал ролик из интернета, который разлетелся по Донбассу с какой-то фантастической скоростью. За кадром, женщина говорит: «Отправила Виталика за водой, возвращается, моя добытчица». Виталик в старушечьем меховом пальто, в шапке с помпоном, губы накрашены. Докладывает маме, по военному-четко:

- Проскочил. Продукты доставлены, никто не узнал, никто не здоровался.

Донбасские соцсети от этого ролика просто порвались. Виталика быстро вычислили с помощью программ по поиску изображений и опознали. Да, реальный человек, живет в Донецке, свой аккаунт ВКонтакте быстро закрыл, не выдержав внимания земляков.

Есть и обратные варианты. Паренек пошел добровольцем, выложил фото с повесткой в Инстаграм и ТикТок, собрал заслуженные лайки и через несколько дней внезапно оказался в окопах под городом, на одном из самых неприятных участков – Трудовские. Он просто забыл про разницу между словами «служить» и «воевать», не подумал. Герой ТикТока звонил из окопов друзьям: «Пацаны, выкупите меня». Пацаны пожали плечами, потому что фарш обратно не проворачивается. Предчувствие войны, как и Закон, обратной силы не имеет.

Молодые и необстрелянные парни, занимались с инструкторами в огромном и пустом спортивном зале. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Храбрость и дурость»

Утром позвонили друзья-ополченцы, живущие уже несколько дней на казарменном положении, пригласили в гости, пообщаться. Спрашиваю, с такой подколкой: «Вам чего к празднику привезти? Чая и пряников?». Ответ меня озадачил:

- Точно, братан, чая и пряников, есть такие «клубника со сливками», если найдешь.

Все в этом зале с оружием на руках – чтобы привыкали к нему. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Как показала практика, взмыленный повседневностью и ожиданием войны, младший командный состав батальона с трудом вспоминал, что сегодня 23 февраля. Половина народа из батальона была на полигоне за городом, остальные, как правило, молодые и необстрелянные парни, занимались с инструкторами в огромном и пустом спортивном зале. Форма у всех из серии «какая нашлась, такую и купили». Но, это пока. Зато разгрузки у всех одинаковые, хорошего качества, одной известной российской фирмы. Как-то незаметно так вышло, но Россия уже давно не уступает по снаряжению западным матерым производителям, привыкшим разводить Пентагон и НАТО на космические бюджеты.

Как я заметил, все в этом зале с оружием на руках – чтобы привыкали к нему. Лица чистые, глаза светлые. Знания впитывают жадно.

Начмед Ольга, воевавшая еще в 2014 году, пришла присмотреть за учебным процессом. На спортивном мате возятся два бойца, один другому пытается наложить жгут.

Начмед Ольга, воевавшая еще в 2014 году, пришла присмотреть за учебным процессом. Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Знаний о медицине из школы ребята не приносят, вообще, белый фон. Курсанты и воевавшие, что-то знают. Главное, чему мы учим – наложить жгут, остановить кровотечение. Жгут, как автомат «Калашникова» не подведет. И еще, чему мы учим – как вытащить своего раненого товарища из-под обстрела. Если есть такая возможность.

Высокий, статный мужчина в военной форме, обращает на себя внимание, хотя бы своим ладным, подогнанным снаряжением. Позывной «Кирнос», по профессии строитель, замечает мне – «не все же в жизни разрушать!». На эту войну пришел сам, служил с весны 2014-го по 2017-й год, потом, как говорит мне: «был перерыв на мирные занятия»:

- А чего ждать? Собрался и пришел в родной батальон. Я русский человек, у меня есть дети, я не хочу им оставлять вот такое будущее. Это же неправильно, когда нас убивают непонятно за что!

- Много ветеранов мобилизовались?

- Много, рад их видеть.

- Молодежи, кто пришел добровольцами, что скажешь?

- Молодцы, пацаны, рано или поздно это случилось бы. Главное – не путайте храбрость с дуростью! Берегите себя.

На спортивном мате возятся два бойца, один другому пытается наложить жгут. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Про день Защитника отечества мне так никто и не сказал ни слова. В той ситуации это было бы излишним. Когда я дописывал эти строки, первый раз за долгие годы, от далекой канонады стали подрагивать стекла в моем доме. Чуть-чуть, еле заметно, но война придвинулась к городу. В городе к ней готовились.

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