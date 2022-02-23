Россияне поддержали Путина. С решением признать Луганскую и Донецкую республики согласились 73% опрошенных.

за решение президента признать независимость ЛНР и ДНР высказались три четверти опрошенных россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса. Согласно ему за решение президента признать независимость ЛНР и ДНР высказались без малого три четверти опрошенных россиян (73%).

Чуть больше респондентов (78%) поддерживают и подписание договора о дружбе между республиками и Россией.

Стоит отметить, что за «Донбасским вопросом» в России пристально следят. 92% опрошенных ответили, что знают о том, что президент объявил о признании республик. При этом две трети не просто в курсе, а разбираются в подробностях.

Ранее ВЦИОМ провел опрос о беженцах, которых эвакуируют из ЛНР и ДНР. Тогда 78% россиян поддержали решение России принять переселенцев в стране. Против оказались только 13% респондентов.

Также три четверти опрошенных поддержали решение президента выплатить им по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи.

21 февраля Владимир Путин подписал сначала указы о признании независимости Луганской и Донецкой республик, а сразу после этого договоры о дружбе и взаимной помощи. Уже на следующий день Совет Федерации проголосовал за то, чтобы разрешить президенту использовать вооруженные силы за пределами страны. Тогда председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что речь идет о миротворческих силах.