Глава британского Минобороны Бен Уоллес. Фото: REUTERS

Еще один британский политик отличился, начитавшись приключенческой фантастики. То глава британского МИД, продемонстрирует свои чудные познания географии России, а вот теперь в лужу сел глава британского Минобороны Бен Уоллес. Он заявил, что Лондон "всегда может пнуть" Москву в случае необходимости, как шотландский гвардейский полк пнул императора России Николая Первого в 1853 году в Крыму.

По мнению Уоллеса, президент России Владимир Путин якобы совершил ту же ошибку, что и Николай Первый, вступив в конфронтацию с Западом. Мол, у русского императора тогда тоже не осталось союзников...

- Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества. Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал, - заявил в ответ Уоллесу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор также напомнил британскому министру, что куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами "всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана".

- Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо". Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам, - подчеркнул Конашенков.

Военное английское кладбище 1854-1856 годов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучше бы Бен Уоллес приехал в российский Крым и привел в надлежащий вид военные английские кладбища 1854-1856 годов. Они были устроены в 1882 году на средства короля Великобритании (тогда в Крым даже принц Чарльз приезжал), во время Великой Отечественной войны были разрушены гитлеровцами, а после Победы восстановлены советскими гражданами.

На этих кладбищах захоронено нескольких тысяч английских солдат и лордов, которые погибли в кровопролитных сражениях 19-го века.

В годы, когда Крым находился под украинским управлением, английские кладбища стали разворовывать и разрушать намеренно, чтобы получить от английских фондов средства на восстановление. Получив средства на реконструкцию, украинские мошенники их просто присвоили.

Вот открытое в 2001-ом году рядом севастопольским селом Гончарное Немецкое мемориальное кладбище и то находится в лучшем состоянии. Туда в 2001 году свезли останки более 300 тысяч фашистских солдат и офицеров с 370 немецких захоронений полуострова Крым, чтобы освободить их под строительство.

Немцы тоже пытались в 1941 году «пнуть Россию». Чем это все закончилось, господин Уоллес должен точно помнить.