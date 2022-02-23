Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 февраля 2022 18:27

Украинская армия атаковала позиции ЛДНР

В районе села Николаевка завязался мощный бой, сообщает спецкор "КП" Александр Коц с места событий
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР

Крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР

Фото: REUTERS

Крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР в районе села Николаевка. Завязался мощнейший бой с применением стрелкового оружия. Украинские военные обрушили на народную милицию массированный огонь. Сейчас я нахожусь рядом с селом Николаевка, наблюдаю множественные разрывы, идет применение артиллерии.

Напомним, 22 февраля президент РФ Владимир Путин и главы ЛНР и ДНР подписали договор о признании Россией республик Донбасса, а также соглашения о дружбе и сотрудничестве. В соответствии с последними, министерству обороны России приказано обеспечить мир в регионе.

Киеву предложено в добровольном порядке начать отвод войск и вооружений от линии соприкосновения в Донбассе. Обстановка в регионе до сих пор остается крайне напряженной: ВСУ продолжают провокации и обстрелы как военных, так и гражданских объектов ЛДНР.

(Новость дополняется)

Украинский кризисУкраинский кризис: Хроника событий