Украинская армия атаковала позиции ЛДНР

Крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР Фото: REUTERS

Крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР в районе села Николаевка. Завязался мощнейший бой с применением стрелкового оружия. Украинские военные обрушили на народную милицию массированный огонь. Сейчас я нахожусь рядом с селом Николаевка, наблюдаю множественные разрывы, идет применение артиллерии.

Напомним, 22 февраля президент РФ Владимир Путин и главы ЛНР и ДНР подписали договор о признании Россией республик Донбасса, а также соглашения о дружбе и сотрудничестве. В соответствии с последними, министерству обороны России приказано обеспечить мир в регионе.

Киеву предложено в добровольном порядке начать отвод войск и вооружений от линии соприкосновения в Донбассе. Обстановка в регионе до сих пор остается крайне напряженной: ВСУ продолжают провокации и обстрелы как военных, так и гражданских объектов ЛДНР.

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