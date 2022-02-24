Что происходит в Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Самые важные новости о ситуации в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обстановка в Донбассе становится все более сложной. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия приняла решение о признании независимости ДНР и ЛНР из-за "неприкрытого геноцида", устроенного Киевом в Донбассе. Также он заверил, что теперь с нарушителями режима прекращения огня никто "либеральничать" не будет. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию, сообщая последние новости о том, что происходит в Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР на 24 февраля 2022 года.

Тем временем, Еврокомиссия уведомила об ограничениях в торговле с "неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях". Отмечается, что в актуальных условиях власти Украины не способны взять под контроль поступающие из этих регионов товары.

Ранним утром 23 февраля власти ДНР заявили, что на территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство. По словам исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова, сохраняется вероятность "последующих террористических актов, направленных против журналистов". Также в Луганске произошел теракт: взрыв прогремел у троллейбусного депо. Незадолго до этого сообщалось, что в Луганской народной республике два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Жертвам теракта стали двое мирных жителей.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к перемирию на Украине. По его мнению, уже "пришло время вернуться на путь диалога и переговоров для спасения населения Украины".

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что Украина может перейти в наступление в любой момент. Германия и Франция играли роль посредников в диалоге Донбасса и Киева только на начальном этапе, отметил Пушилин.

Украинские военные начали выселять мирных жителей Донбасса из домов, заявили в Народной милиции Луганской народной республики. По информации ведомства, в дома заселяется личный состав прибывших в Донбасс подразделений территориальной обороны ВСУ. Это осуществляется под предлогом плановой эвакуации населения.

Напомним, 21 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и подписал соответствующие указы. До этого с соответствующими просьбами к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.