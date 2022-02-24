Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 февраля 2022 года: главы ДНР и ЛНР запросили у Путина помощи для отражения агрессии ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: REUTERS

И ПРЕДКОВ ПРЕДАЛИ, И ПОМЕЧТАЛИ

Украина решила выйти из соглашения "Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Соответствующий законопроект и постановление правительства принял сегодня Кабмин Незалежной.

А Верховная рада Украина устроила сегодня день дерзких мечтаний. В парламенте под бурное одобрение присутствовавших депутатов были зарегистрированы проекты постановлений с обращениями к ООН, ОБСЕ и Совету Европы с предложениями исключить РФ из состава данных международных структур.

А бюджетный комитет Верховной Рады, вообще, размечтался и решил провести летом выездное заседание "в освобожденном Донецке". Помнится, было уже обещание украинского военно-морского и просто военного парадов в Севастополе…

УКРАИНСКИХ РЕЗЕРВИСТОВ МОГУТ ЗАГНАТЬ В ОКОПЫ

Вчера президент Украины подписал указ о призыве резервистов в возрасте от 18 до 60 лет из состава оперативного резерва. Сначала говорили о 36 тысячах, подлежащих призыву на сборы, потом цифру снизили до 14 тысяч человек, которые будут участвовать в учениях на протяжении 30 дней. А вот военный комиссар Киева Максимов заявил в среду, что эти резервисты могут быть отправлены с этих якобы учений на фронт для выполнения боевых задач.

Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Гетанас Науседа Фото: REUTERS

ПОЛЬША ГРОЗИТСЯ НЕ ПУСТИТЬ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ

Президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что санкции ЕС могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу: "Санкции должны быть очень крепкими. И если президент Путин будет и дальше вести себя таким образом, будет топтать международное право, будет атаковать мирные государства, будет забирать право жить в мире у других людей - в частности граждан Украины, то эти далеко идущие шаги будут необходимы".

ИЗ АНГЛИИ СООБЩАЮТ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще вчера в парламенте заявлял: "Мы не скатимся в мир, где политики закрывают СМИ". И продержался с этим заявлением, свидетельствующим об уважении свободы слова в Соединенном Королевстве почти сутки. Но сегодня все же сдался: "Правительство Британии пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание российскому каналу RT". Скатился, не устоял.

И тут же получил ответ от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: "В случае, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Британские журналисты могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает".

У ЛИЗЫ ТРАСС ПОЯВИЛАСЬ КОНКУРЕНТКА В США

Помните, как глава МИД Великобритании Лиза Трасс во время пребывания в Москве отказала России в суверенном праве на Ростовскую и Воронежскую области? Оказывается, это был еще не предел тупости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сегодня перепутала Украину с Венгрией: "Если вы посмотрите на карту и увидите Венгрию, как она окружена: Россия, Белоруссия, Крым, который они захватили и который все еще представляет угрозу для Украины. Потом вы увидите Польшу, Румынию и все эти страны, просто зарождающееся российское влияние".

То ли у украинцев заразились, что география москальская лженаука, то ли госпожа Простакова из "Недоросля" Фонвизина реинкарнировалась в промышленных масштабах: " Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда".

Кстати, госпожу Пелоси сегодня в очередной раз косвенно поддержала неподражаемая Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявив, что она повсюду на Восточной Украине видит "маленьких зеленых человечков". Джен, у нас есть люди, которые видят "маленьких зеленых", но не человечков, примерно пару раз в неделю. Говорим "Венгрия", подразумеваем "Украина". Маяковский бы до такого не додумался.

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

ГОСДЕПУ СТРАШНО И ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ. В ЗЕРКАЛО ЗАГЛЯНУЛИ?

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в среду расчувствовался. Он уже привычно сообщил, что Россия вторгнется на Украину в течение 48 часов (за этот месяц Госдеп и Белый дом трижды называли эти временные сроки), а может и в другие сроки, он оговорился на случай, если прогноз не сбудется: "Вторжение потенциально неизбежно, то есть оно может начаться сегодня, может начаться завтра, может начаться на следующей неделе".

И вдруг начал рисовать апокалиптические картины, как будто уже прибыл из будущего: "Нападение на крупные городские центры, включая Киев. Ужасные нарушения прав человека, зверства, потенциальные военные преступления. Это все то, что происходит, когда вторжение начинается. И мы собираемся сделать все, чтобы предотвратить это".

Что тут скажешь? Практически идеально нарисовал десятки вторжений США в другие страны, которые уже были.

Нед Прайс Фото: REUTERS

С ПОЛУНОЧИ НА УКРАИНЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧП

Указ президента о введении режима Чрезвычайного положения на Украине подвергся в процессе работы над ним существенной правке. Зеленский сегодня проводил встречу-совещание с украинскими олигархами, и, по всей видимости, они настояли, чтобы из текста убрали упоминание об особом режиме работы телеканалов. Наверное, поскольку именно они ими владеют.

Наверное, поэтому телеканалы и радиостанции из текста указа в окончательной редакции исчезли. А вот интернет-СМИ можно будет отключить в любой момент и без решения суда. Ограничение на распространение информации, "дестабилизирующую обстановку", осталось, как и свобода власти трактовать эту норму, как ей заблагорассудится. И "неправильные" сайты можно будет отключать по щелчку пальцев.

За введение режима ЧП проголосовали 335 депутатов Верховной раду Украины (ВРУ).

КУЛЕБА СНОВА ПРОСИТ. ИЛИ УЖЕ НЕТ?

Нардеп Украины "белая слизь" Алексей Гончаренко, позировавший с сожженными одесситами, а сегодня исплевавшийся с брызганием пены изо рта в адрес России с трибуны ВРУ, сначала сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство над Украиной, а потом опроверг это сообщение. Что и понятно, над Украиной и так никто не летает, кроме разведчиков НАТО и беспилотников ВСУ.

Но я бы так не горячился и не спешил с опровержением. Кулеба сейчас каждый день кого-то о чем-то просит. То денег, то помощи. Напомним, вчера Кулеба слезно просил Евросоюз присоединить Украину к себе.

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

BILD УДАРИЛ ПО "ГАЗПРОМУ" ФУТБОЛОМ

Известная немецкая газета Bild беззастенчиво стала цензурировать уже даже не текстовые и фотоизображения. Причем, не свои. Российский концерн "Газпром" является уже много лет Генеральным спонсором футбольной команды Бундеслиги «Шальке-04». Bild сообщил, что отныне на фотографиях футболистов команды в газете логотип российской компании на футболках игроков будет перекрыт плакатом «Свобода Украине». В редакции рассказали, что им "трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" по телевизору под гимн Лиги чемпионов".

Либо сама команда, либо "Газпром" должны подавать на газету в суд, или "Газпрому" надо подавать иск к команде, не обеспечивающей условия спонсорского контракта с разрывом договора и взыскивать через суд неустойку.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ должны добровольно покинуть территорию ДНР в границах Донецкой области и вывезти свое оружие.

МИД ФРГ объявил, что Франция, Украина и Германия готовы к проведению очередной встречи в нормандском формате. Ребята, встречайтесь друг с другом. И в горе, и в радости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВСУ во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.