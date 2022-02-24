Италия открывается для российских туристов: условия въезда и цены

С 1 марта граждане РФ могут лететь в Италию с ПЦР-тестом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Долгожданная для многих путешественников новость: с 1 марта 2022 года Италия открывается для российских туристов. Об этом сообщило генеральное консульство Италии в РФ.

ВИЗА

Для поездки в Италию понадобятся:

Шенгенская виза - как и было до пандемии. На данный момент консульство Италии выдает туристические визы только в том случае, если срок действия предыдущей истёк после 1 января 2020 года. Но наверняка в самые ближайшие дни начнёт принимать документы и на новые визы. При наличии действующего шенгена, выданного любой другой страной соглашения (Грецией, например) лететь в Италию тоже можно.

Анкета Passenger Locator Form (PLF) с контактными данными и адресом пребывания в Италии.

СПРАВКИ И ВАКЦИНАЦИЯ

Также нужен любой из четырёх документов на выбор, подтверждающий отсутствие COVID-19 или иммунитет против него. А именно:

Справка о ПЦР-тесте с отрицательным результатом. Анализ надо сдать не ранее чем за 72 часа до поездки.

Справка об экспресс-тесте на антиген, срок годности 48 часов. Такие анализы дешевле, чем ПЦР, и делаю их быстрее, в большинстве лабораторий результат выдают в течение 15 минут.

Справка о выздоровлении после Covid19 с указанием даты окончания периода самоизоляции, после которого должно пройти не более 180 дней. На английском языке либо с переводом на итальянский.

Сертификат о вакцинации от коронавируса - но только если прививка сделана признанными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами (Pfizer, Moderna и так далее). В последние месяцы так называемые «вакцинные туры» стали популярны, за европейскими вакцинами россияне летают в Хорватию, Сербию, Армению, Болгарию, Турцию.

«Спутник V» и другие российские вакцины в Италии не признаны. Так что если вакцинировались ими - для римских каникул надо будет сдать ПЦР.

КАРАНТИН

Мало того - даже без этих документов в Италию пассажира пустят (при наличии и визы и PLF). Но посадят на 5-дневный карантин по адресу, указанному в анкете PLF (то есть это может быть и отель). После карантина надо будет сдать ПЦР или экспресс-тест на коронавирус.

АВИАБИЛЕТЫ И ЦЕНЫ

Авиасообщение между Россией и Италией возобновлено. «Аэрофлот» летает из Москвы в Рим, Милан и Венецию. Билеты на март стоят от 22 тысяч рублей туда - обратно.

ПО ИТАЛИИ ОЧЕНЬ СКУЧАЛИ

Именно по Италии во время пандемии российские туристы скучали больше всего. Опрос на эту тему специально для «КП» провёл сервис планирования путешествий OneTwoTrip. И вот что выяснил: путешественники в 2022 году очень ждут возможности отправиться в Европу. 66% туристов первым делом слетали бы в разные страны Старого Света, остальные 44% делят между собой Азия с Америкой и Африкой.

Самые желанные из европейских стран:

Италия - 23%

Франция - 14%

Испания - 11%

Португалия - 6%

Чехия - 5%.