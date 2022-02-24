Пересильд и Учитель воссоединились на премьере фильма своей дочери

Юлия Пересильд с 13-летней дочкой Анной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер Алексей Учитель и актриса Юлия Пересильд практически не выходят вместе в свет. Их пара распалась несколько лет назад, с тех пор каждый из партнеров идет своим путем. Минувшим вечером они сделали исключение и пришли поддержать свою старшую дочь. 13-летняя Анна Пересильд дебютировала в кино: девочка сыграла в картине режиссера Натальи Кончаловской «Первый снег». Премьера фильма прошла вечером 23 февраля в столичном кинотеатре «Иллюзион».

Учитель и Пересильд тепло поздоровались, однако позировать вместе перед фотографами отказались. Вместе с родителями на премьеру фильма пришла младшая сестра Анны 9-летняя Мария. Юлия Пересильд не раз говорила, что не хочет, чтобы дочери пошли по ее стопам и выбрали актерскую профессию. Но в итоге артистка поддержала Анну и даже помогала ей репетировать, читая вместе с дочкой сценарий и разбирая сцены.

Фильм первый снег стал дебютной работой Анны Пересильд. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Картина «Первый снег» стала режиссерским дебютом Натальи Кончаловской – дочери режиссера Андрея Кончаловского. 31-летняя Наталья родилась в браке киномэтра с телеведущей Ириной Мартыновой. Их семейная жизнь продлилась семь лет. Старшая дочь Андрея и Ирины получила имя в честь бабушки со стороны отца - детской писательницы Натальи Петровны Кончаловской. Вслед за отцом она решила связать свою судьбу с миром кино и поступила на режиссерский факультет ВГИКа.

Наталья не хотела пользоваться известной фамилией и родственными связями со знаменитыми кинематографическими семьями Михалковых-Кончаловских. Поэтому она ведет довольно закрытый образ жизни и редко появляется на светских мероприятиях.

Режиссер картины Наталья Кончаловская - дочь Андрея Михалкова-Кончаловского и телеведущей Ирины Мартыновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В центре сюжета фильма «Первый снег» - выпускница МГИМО Кристина. Девушка отправляется на стажировку в консалтинговую фирму, но с трудом терпит нелюбимую работу. Мать Кристины, пробивная риэлторша, мечтает, чтобы ее дочь вышла замуж за состоятельного мужчину, и старается наставить кровиночку на путь истинный. Еще одна несчастная душа - 10-летняя Алиса, дочь начальницы Кристины. Девочка пытается прославиться с помощью видеоблога «Алиса в стране хомяков», грубит психологу и своей матери. Но когда выпадает первый снег, Кристина и Алиса встречаются, чтобы вместе шагнуть навстречу свободе.

Алексей Учитель пришел поддержать дочь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В августе дебютную работу Натальи Кончаловской показали на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Фильм получил специальный приз жюри «за талантливое воплощение богатого и противоречивого женского мира».