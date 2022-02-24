Обращение Владимира Путина о специальной операции России в Донбассе 24 февраля 2022 года. Главные цитаты

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с видеообращением о начале специальной операции России в Донбассе.

Публикуем главные цитаты из обращения Владимира Путина:

- Республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду, со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демиталиризации и денацификации Украины. А также - преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе российских граждан.

- В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.

- Призываю [украинских военнослужащих] немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие, которые выполнят это требование смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям

- Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима

- Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.

- Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан.