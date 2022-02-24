Что происходит в Донецке после начала спецоперации России: передает Дмитрий Стешин

Утром 24 февраля пригороды Донецка и прилегающие поселки впервые за восемь лет не обстреливали. Фото: REUTERS

Сегодня ночью я ночевал в казарме, в расположении батальона, к которому был приписан. Здесь же ночевал и командир, мы видели, что в кабинет к нему принесли раскладушку. Всю ночь мимо нашей базы шла техника не было сомнений, что вот-вот все начнется.

И началось.

По «ливийскому сценарию» - сначала, дистанционно, выбиваются ракетами базы врага, склады, инфраструктура. Он сам уходит с позиций – воевать без тыла невозможно.

Как и предполагалось, наступление началось далеко от многострадальных донбасских республик. Мы подхватим в нужный момент. По слухам, направление наступления нашего соединения – юг Республики, а значит, Мариуполь. О его освобождении почему-то все говорили в последние дни.

Есть первая и главная примета начавшейся войны – сегодня утром пригороды Донецка и прилегающие поселки впервые за восемь лет не обстреливали украинские артиллеристы! Возможно, они уже сбежали с позиций.

Вокруг меня все давным-давно на ногах, в парках начали прогревать машины. Ждем выдвижения, все было готово еще вчера.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

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