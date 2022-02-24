Операция России по "денацификации Украины" началась с огня по складам и штабам

Грузовые автомобили военного назначения на дороге в Ростовской области. Фото: Стрингер/ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил за несколько часов до начала операции Путиным, что до утра четверга произойдет нечто похожее на крупномасштабное вторжение России на Украину. Позже в западных СМИ прошло уточнение, что это случится в районе четырех часов утра. Правда, по какому времени, не уточнил. Может, по Киеву, может, имел в виду время по Москве. Однако, началось все в районе 6 утра по Москве. Если по времени прогноз более-менее точный, то по сути – опять промахнулись.

Что это будет за операция военного характера, Путин рассказал в специальном обращении, причем особо уточнил, что речь об оккупации Украины не идет. Но буквально через несколько минут после специального обращения Путина по поводу начала специальной военной операции по денацификации Украины пошли сообщения о серии взрывов в Харькове, Краматорске, Мариуполе, порту Одессы и даже в Киеве. Удары наносятся не по площадям, а точечно. В Киеве взрывы произошли в районе аэропорта Борисполь, где, по данным разведки расположены склады с привезенным на Украину из стран НАТО вооружением. Мэр Борисполя, что взрывы в районе аэропорта – это работа украинских ПВО по неизвестным беспилотникам. Но киевлян это не успокоило, и они массово рванули из города на своем личном транспорте. Вряд ли стоит удивляться, если сегодня на дорогах под Киевом произойдут десятки ДТП, но это станет не самым главным событием дня.

В Харькове, Краматорске, окрестностях Мариуполя, по свидетельствам очевидцев, ракетные удары произведены по воинским частям, в которых расположены базы радикальных боевиков-необандеровцев из состава запрещенных в России "Азова" и "Правого сектора"

Журналист CNN в центре Киева вышел в эфир, надев каску на голову и броник. Смотрится вроде бы смешно, но на самом деле ВС России уже показали, что любая часть территории Украины может стать мишенью. Правда, просто по городам, как по площадям, огонь, как свидетельствуют все те же очевидцы, не ведется. У каждой ракеты есть своя конкретная цель. В самой Луганской области на подконтрольной Украине территории уничтожены склады ВСУ в Сватове. Удары были произведены по штабам ВСУ и органам управления и связи.

В последние минуты прошла информация о высадке морского десанта в районе побережья Одессы.

Пока нет ни одного сообщения о жертвах среди мирного населения Украины. Надеемся, что их и не будет.