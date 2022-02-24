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В мире24 февраля 2022 4:41

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН прошло в Нью-Йорке

Россия обвинила Украину в провокациях
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что целью начавшейся спецоперации является защита подвергавшихся геноциду миллионов людей.

Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что целью начавшейся спецоперации является защита подвергавшихся геноциду миллионов людей.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, являющиеся постоянным членом Совета Безопасности ООН, настояли на проведении поздним (по нью-йоркскому времени) вечером экстренного заседания Совета. США мотивировали свою просьбу обращением к ним Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя, завершивший прения, отмел все обвинения в адрес России. И подтвердил, что целью начавшейся спецоперации российских военных в республиках Донбасса является защита подвергавшихся геноциду миллионов людей.

- Удивляет, что страдания жителей Донбасса никак не волнуют Запад. Эти 4 миллиона человек не существуют для них. – сказал российский постпред.

Небензя особо отметил, что характер провокаций украинских военных не изменился, и в ООН не хотят этого замечать. И обвинил Киев в том, что вместо диалога с русскоязычными жителями своей страны украинские власти обрушили на них пушечные и авиационные заряды.

Обращаясь к членам Совбеза, российский постпред подчеркнул: «Вы нас услышать не хотели и не хотите. Для вас жители Донбасса – разменная монета. А для нас это женщины, дети и старики, восемь лет прячущиеся в подвалах и бомбоубежищах, которых вы называли исключительно лишь «пророссийскими сепаратистами».

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Политика: В ВЕРХАХ