Экстренное заседание Совета Безопасности ООН прошло в Нью-Йорке

Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что целью начавшейся спецоперации является защита подвергавшихся геноциду миллионов людей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, являющиеся постоянным членом Совета Безопасности ООН, настояли на проведении поздним (по нью-йоркскому времени) вечером экстренного заседания Совета. США мотивировали свою просьбу обращением к ним Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя, завершивший прения, отмел все обвинения в адрес России. И подтвердил, что целью начавшейся спецоперации российских военных в республиках Донбасса является защита подвергавшихся геноциду миллионов людей.

- Удивляет, что страдания жителей Донбасса никак не волнуют Запад. Эти 4 миллиона человек не существуют для них. – сказал российский постпред.

Небензя особо отметил, что характер провокаций украинских военных не изменился, и в ООН не хотят этого замечать. И обвинил Киев в том, что вместо диалога с русскоязычными жителями своей страны украинские власти обрушили на них пушечные и авиационные заряды.

Обращаясь к членам Совбеза, российский постпред подчеркнул: «Вы нас услышать не хотели и не хотите. Для вас жители Донбасса – разменная монета. А для нас это женщины, дети и старики, восемь лет прячущиеся в подвалах и бомбоубежищах, которых вы называли исключительно лишь «пророссийскими сепаратистами».

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