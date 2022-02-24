Главные фейки о военной операции в поддержку Донбасса

Военная техника Минобороны РФ на дороге в Ростовской области. Фото: Стрингер/ТАСС

1. Сообщают: идет обстрел Киевского аэропорта Борисполь. Якобы артиллерия обстреливает окрестности воздушной гавани.

На самом деле: Мэр Украинского Борисполя Владимир Борисенко обратился к жителям города: «Все слышали взрывы и выстрелы. Хочу успокоить - это наша армия. Все нормально. Все находится под контролем. Это можно отнести к провокациям. Стреляет наша армия по неизвестным летательным аппаратам. Скорее всего по беспилотникам.

Очень хорошо, что вы проявляете свою гражданскую позицию. Что переживаете. Не переживают только те, кому не за что. Силовики и власть на связи. В сети много фейков. Только официальные каналы. Не исключено, что выключат связь. Еще раз, в Борисполе работает наше ПВО»

2. Сообщают, что «российскими войсками ведётся обстрел жилых районов Харькова, Киева, Одессы и других крупных городов».

На самом деле: «Российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВЛО, военные аэродромы и авиация ВС Украины». Это официальное заявление Министерства обороны России.

Также в ведомстве сообщили, что «Гражданскому населению Украины ничего не угрожает».

3. Сообщают, что российские войска заняли Мариуполь.

На самом деле: местные жители выкладывают в социальные сети фото и видео, где говорят, что «слышны ракеты, но пока ещё не взят. Люди прячутся в убежище и покидают город», но никто город не «брал».

Также: «Пишет семья буренковых. Мариуполь. Сейчас тихо. С пол 3го сидим под столом. Родители в чатах отписываются что дети в сад не идут. На работу все вышли. В 4.20 бахнуло так что мы лягли плашмя на пол. У всех паника». (Из телеграм-канала «Кровавая барыня»)

4. Сообщают: «Белгород подвергся обстрелу ВСУ. Снаряды попали в здание наркологического диспансера и в несколько зданий частного сектора. На Дальней Садовой улице снаряд врезался в дороге и частично разрушил дом. Никто из пациентов наркодиспансера не пострадал.»

На самом деле: «Информация о попадания снаряда в наркодиспансер Белгорода не подтверждается, эвакуации нет», сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области

5. Сообщают: «Началась морская операция с высадкой десанта в Одессе. Отрезан выход к Чёрному и Азовскому морю.»

На самом деле: сами украинские военные заявляют, что «информация о высадке российских войск в Одессе является фейком». Это официальное сообщение ВСУ

6. Сообщают: «По военным объектам на территории Украины наносятся удары баллистическими ракетами» и «Киев обстреливают баллистическими ракетами - МВД Украины»

На самом деле: Минобороны России сообщает, что «Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура…» то есть речь о баллистических ракетах не идет.

7. Сообщают: «Над Киевом появилась боевая авиация». Новость подкрепляется кадрами с пролетающими над городом самолетами, сопровождающимися звуками сирены.

На самом деле: Видео с авиацией над Киевом — ролик с парада на 9 мая. При этом ролики подвергались монтажу - звук на него наложен сегодняшний.

8. Сообщают: «украинские ПВО сбили российский самолет на востоке страны»

На самом деле: «Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности». Минобороны

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