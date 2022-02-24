Зеленский ввел военное положение на всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Минобороны России распространило заявление, что гражданскому населению Украины не о чем беспокоиться. Удары российской армией наносятся только высокоточным оружием и исключительно по военным объектам ВСУ и ВМСУ.

Это был вынужден признать и президент Украины Владимир Зеленский, который наконец-таки выступил с очередным видеообращением.

Что сказал Зеленский?

Что "президент Путин утром объявил о специальной военной операции".

Что "Россия наносит удары по военной инфраструктуре Украины".

Что "вводится военное положение на всей территории Украины".

Что минуту назад Зеленский "провел разговор с президентом Байденом, и США уже начали формировать международную поддержку Украины".

Что "сегодня от каждого украинца требуется спокойствие", поэтому надо "оставаться дома".

Что Зеленский и его команда "работают", "армия работает", "работает весь сектор безопасности и обороны .Украины"

Что на связи с украинцами будет постоянно сам Зеленский, СНБО, Кабинет министров Украины.

И что скоро он снова выйдет на связь: "Без паники, мы сильные, мы всех победим, потому что мы – Украина".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Между тем, по свидетельствам очевидцев, в Харькове и Киеве уже возникли гигантские очереди на автозаправках, а запасшиеся бензином заранее жители этих городов рванули на выезд из них.

Мэр Киева Виталий Кличко также постарался успокоить киевлян, заявив, что для паники нет никаких оснований.

Редкий случай, когда слова Кличко заставляют с ним согласиться.

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