На Украине уже действуют "вежливые люди"

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Жители украинских городов еще спали, когда стали наноситься удары по центрам принятия решений, военным складам, аэродромам и кораблям. В это время личный состав этих подразделений находился в казармах, а мирных граждан на улицах не было, а значит, все было спланировано таким образом, чтобы никто случайно не пострадал.

Очевидцы не слышали подлета ракет, снарядов или мин. Не исключено, что по военным объектам работали боевые беспилотники. Российские вооруженные силы не наносили "никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины". Об этом сообщают источники в Минобороны России.

Военнослужащие Украины покидают воинские части и объекты, так как они считаются потенциально опасными для жизни. После очередных угроз президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к местным жителям и отменил занятия в школах и детсадах в районах, которые находятся на границе с Украиной. В Брянске предприняты те же меры. Нет никаких гарантий, что украинских националистов не осталось ракет "Точка-У".

По ряду свидетельств большинство складов вооружений на Украине уже уничтожено, как и средства их доставки. Это и называется "демилитаризацией и денацификацией".

Ей уже 13 лет успешно занимаются бойцы Сил специальных операций ССО России. Спецназ планирует завершить денацификацию Украины в считанные дни.

Именно в тот день, 27 февраля 2014 года, спецназ ССО России провел операцию, которая навсегда войдет в историю Крыма, России и нашей армии. Тогда за считанные часы были взяты под контроль все стратегически важные объекты и разблокирован Верховный Совет Крыма. Тогда крымский народ дал спецназу ССО России красивое название "вежливые люди".

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин начал военную операцию в Донбассе. Полный текст обращения президента 24 февраля 2022 года

Опубликован полный текст обращения Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)

Главные фейки о военной операции в поддержку Донбасса

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки (подробности)