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24 февраля 2022 6:18

Волонтер из Донецка Андрей Лысенко: Звонят из Украины в панике - а что нам делать? Я говорю - то, что мы делали восемь лет - в подвалы!

Обозреватель kp.ru Александр Гамов узнал у замначальника желдорцеха обогатительной фабрики Донецка, что говорят украинцы о спецоперации России
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Фото: REUTERS

-... Алло, Андрей! Вы успели уже изучить обстановку?

- Мне уже с Украины звонят.

- Кто звонит, что говорят?

- Паника, полная паника. Слышны взрывы, туда-сюда. Говорят - а что нам делать? Я говорю - а что вам делать? То, что мы восемь лет делали. В подвалы! Почувствуйте теперь то, что чувствуем мы. Теперь вы знаете, что такое война. Теперь война пришла в ваш дом.

- А из каких городов звонят, кто - конкретно?

- Из Киева, из Харькова, из Днепропетровска, из Черкасс.

- Это ваши знакомые, друзья, коллеги?

- Да, у меня жена сейчас в Черкасской области. Она родом оттуда. Там умерла родная сестра, она поехала еще в январе воспитывать детей. Слышно и у них там даже, что-то взрывается, где – никто ничего не знает, не понимает, все в панике.

Бегут уже за продуктами, за солью, за спичками, снимать деньги, запасаться бензином. Паника полная. Они ничего не знают. Не знают, как война работает.

Они спрашивают: чем нам запасаться, где нам пережидать? Я говорю: вам запасаться уже не надо.

- Понятно, с какой стороны взрывы? Что именно взрывают?

- «Калибры» российские прилетают по военным базам. Обстрел только по военным базам. Военные базы и средства ПВО.

- Что-нибудь известно о пострадавших?

- Еще пока ничего неизвестно. О пострадавших даже не слышал...

Украинский кризисИНТЕРВЬЮ