Минобороны РФ сделало заявление по специальной операции в поддержку Донбасса

Ростовская область. Военная техника Минобороны РФ на дороге. Фото: Стрингер/ТАСС

Где-то в США, где он сейчас находится, начал привычно истерить глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

- Мирные украинские города находятся под ударами. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать настало, - заявил он. И даже не подумал, что его слова уже опроверг не кто-нибудь, а сам президент Украины Владимир Зеленский, который сказал, что ракетные удары Россия наносит по военной инфраструктуре Украины.

В подтверждение слов Зеленского Минобороны России заявило, что:

- украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают

- средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены

- военная инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя

Удары по военным аэродромам были нанесены не только на востоке и в центральной части Украины, но и на западе страны. В сети появились видео о горящих аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске.

Вполне закономерный шаг, если учесть, что авиационную технику вовсе не обязательно уничтожать. Достаточно разрушить взлетно-посадочную полосу, чтобы самолет не смог взлететь. Как и пресловутые "Байрактары", которыми украинцы грозились наносить удары по российским войскам и подразделениям Народной милиции ЛДНР, апеллируя к недавней войне в Нагорном Карабахе.

- Удары ВС РФ нанесены по военным аэродромам Краматорск, Озерное, Кульбакино, Васильков. Кроме этого, массированным ударам подверглись базы хранения и склады вооружения ВСУ — заявил бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

- Командование ВС Украины парализовано, массированные удары уничтожают военные склады, базы с техникой, штабы, и аэродромы, ПВО Украины неспособно противостоять ударам российских ракет, практически все удары достигают целей, военная инфраструктура несет критический ущерб по всей стране, - сообщило информационное агентство "Регнум". - ВВС Украины уничтожены.

А это значит, что никаких ударов с воздуха по наступающим в Донбассе подразделениям Народной милиции ЛДНР и входящим частям российской армии ждать не следует. Есть еще вертолеты фронтовой авиации ВСУ, но современных машин там практически нет, тем более, ударных, а в условиях активно работающей ПВО их применения можно сравнить разве что с попыткой атаки камикадзе. Причем, при явной гарантии невыполнения задачи.

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