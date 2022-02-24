Остававшиеся на Украине иностранные дипломаты побежали из Киева

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба: "Мы строим антипутинскую коалицию". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все представители нынешней украинской власти превратились сейчас в один сплошной коллективный "ПАМАГИТЕ!". После введения военного положения на Украине Владимир Зеленский (или его СММ-щики) опубликовал в своем аккаунте в Твиттере пост с призывом немедленно приступить к формированию "антипутинской коалиции".

- Поговорил с Байденом (президент США – здесь и далее в скобках расшифровка моя – прим. авт.), Олафом Шольцем (канцлером ФРГ), Анджеем Дудой (президентом Польши), Борисом Джонсоном (премьер-министр Великобритании). Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка (о деньгах не забыл – это же святое!) Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру.

Своему президенту из Нью-Йорка вторит и глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

- Украинцам всего мира: Путин напал, но никто не убегает. Армия, дипломаты, все работают. Украина воюет. Украина будет защищаться. Украина победит".

По всей видимости, глава МИД Украины несколько оторвался от реальности или же тут сыграла свою роль разница в часовых поясах.

Потому что:

- Польша эвакуирует консульство в Одессе

- Молдавия эвакуирует посольство из Киева.

- Американские дипломаты напрочь отказались возвращаться днем из Польши во Львов на работу и приостановили оказание консульских услуг во Львове.

В сети широко разошлось видео, как спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, собрав вещи, сажает свою семью в машину. Некоторые уже написали, что он, дескать, эвакуируется из Киева, но речь шла на самом деле только о вывозе семьи. И это можно только уважать.

Позже Стефанчук появился в Верховной раде, куда пришли и остальные депутаты, чтобы проголосовать введение военного положение. Большинство из них, судя по видео, были уже в походной форме одежды, а многие еще и с рюкзачками.

Что же касается премьер-министра Бориса Джонсона, то, как стало известно, он выразил надежду в разговоре с Зеленским, что Украина будет сопротивляться. Одним словом, британские установки не меняются. Ранее Борис заявлял уже, что украинцы должны биться с Россией до "последней капли крови".

Вот только самих украинцев об этом все они почему-то забыли спросить.

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