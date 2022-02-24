Украина начала информационную войну против России, осознав свое бессилие

Главком ВСУ генерал-лейтенант Залужный сообщил, что "Збройны силы Украины" уже сбили 5 самолетов ВКС РФ и два вертолета, подбили два танка, и уничтожили несколько грузовиков ВС России. Фото: YouTube

С полей реальной войны Украина перешла к битвам в информационном пространстве. Сначала прошло сообщение о якобы сбитом самолете российских ВКС в небе над востоком Украины. Но минобороны России тут же его опровергло. Если исходить из сообщений МО РФ, украинцам просто не из чего было его сбивать.

Но тут в дело подключилась тяжелая украинская "артиллерия" в лице главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, который сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что "Збройны силы Украины" уже сбили 5 самолетов ВКС РФ и два вертолета, подбили два танка, и уничтожили несколько грузовиков ВС России.

Среди "защитников Украины", по его словам, на данный момент потерь нет. Тот самый генерал, что мечтал проехать на украинском танке по Красной площади и Арбату в Москве соврал в очередной раз. Только по официальным данным, уже опубликованным украинской стороной и лишь в воинской части ВЧ 0173 в городе Подольск под Одессой погибли 6 военных, еще 7 ранены, а 19 пропали без вести. Вряд ли стоит сомневаться, что соврал генерал и в вопросе о потерях российской армии.

Киев сейчас не может не врать, иначе все многолетние байки и фантазии о сокрушительных ударах, которые украинцы наносили российским военным в Донбассе, станут явной ложью для самих украинцев, на которых эта ложь и была рассчитаны.

При этом, Залужный объяснил всему личному составу, что Верховный Главнокомандующий, то есть президент Зеленский, поставил перед всеми задачу наносить "максимальный урон" врагам.

И это лишний раз подтвердило разность подходов даже в вопросах ведения войны между Россией и Украиной. Со стороны сил ВСУ – стремление убить как можно больше,с нашей – стремление разоружить, то есть демилитаризировать противника, лишить возможности защищаться и принудить прекратить агрессию в Донбассе. Как пример реальности такого подхода, украинские пограничники, которые пропустили через погранпереходы колонны военной техники, не оказав сопротивления, после чего продолжили службу по охране государственной границы Украины в обычном режиме. О чем сообщил очень информированный Телеграм-канал "Майор и Генерал". Да и если вспомнить обращение Путина, то он в нем пообещал, что "люди, сложившие оружие, будут немедленно отправлены по домам".

- Я не переживаю насчет санкций, изоляции, запретов и курса доллара. И без айфонов жили, и без парижей обойдемся, если надо. Дико рассуждать о подобном, когда решается судьба народа и будущее мира - в обоих смыслах слова "мир, - написала в своем Телеграм-канале Маргарита Симоньян, главный редактор RT. - Я переживаю о том, чтобы в процессе денацификации не гибли мирные люди, которые вообще ни при чем. Вот из-за этого реально болит сердце. Господи, помоги!

Но не стоит обольщаться. Нас в ближайшее же время ждут десятки, если не сотни фейков, запущенных из Украины. А потому любую информацию из Украины сейчас следует очень тщательно фильтровать.

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