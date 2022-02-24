«Дотыкались палкой в медведя»: Как соцсети отреагировали на спецоперацию в Донбассе

Полицейские изучают место падения ракеты на улицах Киева. Фото: REUTERS

Олег Кашин, журналист:

- Не приветствуя кровопролитие и военные методы решения политических проблем, призываю всех не забывать о том, кто в этом конфликте наши. Русским солдатам - везения и сил.

Елена Бондаренко, украинская журналистка:

- Дотыкались палкой в медведя. Он проснулся и вышел из берлоги(((

Маргарита Симоньян, главред телеканала RT. Попала под персональные американские санкции:

- Я не переживаю насчет санкций, изоляции, запретов и курса доллара. И без айфонов жили, и без парижей обойдемся, если надо. Дико рассуждать о подобном, когда решается судьба народа и будущее мира - в обоих смыслах слова 'мир'.

Я переживаю о том, чтобы в процессе денацификации не гибли мирные люди, которые вообще ни при чем.

Вот из-за этого реально болит сердце. Господи, помоги!

Алексей Венедиктов, главред радио «Эхо Москвы»:

- Чехословакия68 или Кабул79?

Журналист Дмитрий Попов на новость из Белого дома, что Трамп не будет встречаться с Путиным «на этом этапе»:

- Кажется, Путину сейчас не до этого.

София Стужук, главная украинская инстаграм-блогерша (5,5 млн. подписчиков):

- Последнее, что сейчас нужно делать — паниковать. Но страшно даже мне.

Мы никуда не бежим. И, господи, меньше всего этого хотим.

Мы хотим Мира. Мы хотим жить спокойно в своей стране.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

«МИД Британии: Украина не член НАТО, но мы будем помогать им в самозащите».

- Вы уже помогли. Отдыхайте.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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