Центробанк начал интервенции на валютном рынке: Что это значит и как это удержит курс рубля

Валютная интервенция - это покупка национальной валюты за иностранную на финансовом рынке. Фото: REUTERS

Доллар по 86 рублей, евро – почти 100. Такова первая реакция рынков на начало военной операции. Реакция Центробанка была прогнозируемой. Было решено начать валютные интервенции для удержания курса рубля. Вот полный текст сообщения с сайта ЦБ:

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий.»

Вот так, коротко и лаконично. Давайте разберемся, что все это значит.

Что такое Ломбардный список ЦБ

Это перечень ценных бумаг, которые Центробанк согласен брать в залог, выдавая кредиты коммерческим банкам. Иными словами, ЦБ считает их наиболее надежными. И коммерческим банкам, сказавшимся в сложной ситуации, станет проще получить взаймы от ЦБ.

Что такое валютные интервенции

Это покупка рублей за иностранную валюту на финансовом рынке. Делается это в случае серьезного падения курса рубля, что и происходит сейчас. Центробанк не проводил валютных интервенций с 2014 года.

- Когда спрос на рубли растет, его курс повышается, - объясняла «Комсомолке» в недавней беседе Софья Донец, экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» по России и СНГ. - По нашим оценкам, на каждые $10 млрд курс изменяется на 1-2 процента.

Получается, продав $100 млрд, Центробанк сможет поднять курс рубля примерно на 10 рублей. Или хотя бы не даст ему упасть так сильно. Сейчас золотовалютные резервы России превышают $600 млрд, так что подобные варианты не исключены. Хотя вряд ли ЦБ разом продаст так много валюты. Но это может и не потребоваться: уже от одной новости о начале валютных интервенций рубль выдохнул и евро откатился до 97 рублей.

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