Сколько будет длиться операция на Донбассе, рассказал генерал армии Куликов

Генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

-...Товарищ генерал армии! Я поводу событий, которые были, в какой-то степени, ожидаемы, но все равно случились неожиданно, и которые сейчас происходят. Как бы вы оценили такую крупномасштабную, и в то же время, точечную военную операцию Минобороны России?

- Это, действительно, было ожидаемо, понятно. Проведена очень большая работа. Подготовка к этой операции шла классически.

Хорошо информированное население. И проведенный Совет Безопасности, конечно же, сыграл колоссальную роль - с точки зрения подготовки общественного мнения, когда уже почти 80 процентов населения страны поддержало решение о признании двух республик Донбасса.

Да и все остальное, как говорится, «не подкопаешься» - с точки зрения документальной, юридической и прочего.

И началась специальная операция, как ее назвали наши военные и президент, - по оказанию помощи этим двум республикам.

Конечно, с точки зрения определения по Клаузевицу, что война есть продолжение политики, только иными, насильственными средствами, и с точки зрения энциклопедического определения войны, что это вооруженное противостояние двух и более сторон с определенной политической целью, - можно было и происходящее назвать этим термином.

Но, поскольку политическая цель не стоит - в том, чтобы оккупировать Украину или разгромить всю ее инфраструктуру, - то я бы согласился с определением, что это, действительно, специальная операция.

- А как бы вы объяснили ее масштаб, скажем так?

- То есть, ты хочешь, видимо, спросить - почему применяются средства поражения на дальней глубине территории?

- Да, наверное.

- Здесь, Саша, ответ очень простой. Те же беспилотники, которые дислоцируются где-то далеко, та же авиация армейская и бомбардировочная, которая может нанести удары, она находится где-то в глубине... Те же позиционные районы ракетных частей и подразделений украинской армии, огневые позиции артиллерии, конечно же, должны поражаться. Как, впрочем, и авиация - как средство доставки, они должны поражаться на всю глубину своей дислокации. В этом суть первого этапа огневого поражения. Это понятно?

- Теперь - конечно. Как бы вот теперь все это оценить? Я, товарищ генерал армии, имею ввиду - предварительно.

- Все сделано очень грамотно, достигнут фактор внезапности. С военно-технической точки зрения эта операция организована блестяще, строго по военной науке. Никаких претензий.

- А «политической части» сейчас касаться не будем?

- А что касается политической власти Украины, то можно только сожалеть или пожалеть...

- Нет! Только не жалеть!

- Ну, ладно - сожалеть об их убогости - и Порошенко, и Зеленского.

Они упустили шанс, когда, отдав 70 процентов голосов, народ доверил им власть в стране - с тем, чтобы поставить вне закона бандеровские подразделения и начать диалог с республиками, определиться с формой федерализации страны. То есть - сохранить народ, сохранить и сделать процветающим государство. С таким-то потенциалом – и людским, и оставшимся научным, да и природные ресурсы богатые. Они пошли другим путем. Пошли на поводу у НАТО. Это говорит о том, что, конечно же, такие незрелые политические руководители не могут привести страну к процветанию.

Приходится помогать.

Вот Россия и помогает. Она защищает Донецк и Луганск. Надеюсь, что теперь республики будут располагаться в пределах их административных границ 2014 года.

- А дальше что?

- А дальше - наш Верховный...

- Президент России.

-... объявил, - что мы не имеем целью оккупацию или захват всей страны. Далее будет сказано: ребята, работайте, живите в нейтральном статусе. И не думайте больше об агрессии.

Россия показала, что с нами шутить нельзя.

- Вот!

- Что прошло время, когда мы говорили «да благословит господь Америку».

- Сколько продлится эта спецоперация?

- Как только будет достигнута поставленная цель.

- То есть?

- А цель поставлена – освободить Донбасс и обеспечить его безопасность. Для этого должны быть или поражены сосредоточенные на линии соприкосновения подразделения ВСУ, или украинцы должны немедленно отвести из на определенную глубину, исключающую поражение инфраструктуры и территории Донецкой и Луганской областей - тактическими средствами поражения, имеется в виду артиллерия и так далее.

- И все же - если говорить о сроках...

- Я не думаю, что спецоперация затянется на месяцы. Нет, конечно.

Присутствие, скажем так, наверное, останется там наших войск надолго еще. А вот что касается военной фазы, то думаю, что она… Я, Саш, не знаю всех деталей, но, с точки зрения целесообразности и планирования, с учётом того, как она задумана, - я думаю, спецоперация будет короткой.

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