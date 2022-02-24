Китай сотрудничает с Москвой, Германия хочет отказаться от российского газа: реакция мировых лидеров на события на Украине

Поступает новая реакция государств на события на Украине. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

На события на востоке Украины отреагировали в Пекине. МИД КНР объявил, что следит за ходом спецоперации и призывает не допустить эскалации конфликта. Военная помощь Китая России не требуется, заверили власти КНР. Несмотря на спецоперацию, Пекин продолжит стратегическое партнерство с Москвой, сообщили в МИДе.

Китайское посольство на Украине призвало своих граждан оставаться дома, а в случае, если они все-таки покинут жилища, то рекомендовало прикрепить изображение флага Китая на видные части автомобилей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он и шеф Пентагона Ллойд Остин обсудили с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом скоординированный ответ Североатлантического альянса на спецоперацию России в Донбассе.

Тем временем Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз планирует организовать эвакуацию, включая собственный персонал, из зон, которые оказались в зоне российской спецоперации.

Также он добавил, что ЕС готовится рассмотреть введение новых антироссийских санкций.

«Мы рассмотрим с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен следующий пакет санкций в тесной координации с нашими партнерами. Совет ЕС быстро примет его», - написал в своем Твиттере Боррель.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал специальную военную операцию России на Украине вопиющим нарушением международного права. Как и ожидалось, немецкие власти предупредили, что после сегодняшних событий поставят крест на газопроводе «Северный поток-2». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что не видит перспектив запуска газопровода в среднесрочной перспективе. Кроме того, этому будут способствовать потенциальные санкции США, которые сделают эксплуатацию «Северного потока - 2» невозможным. Также Хайек добавил, что после спецоперации РФ Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал Россию прекратить военную операцию. Он заявил, что если Россия откажется идти на этот шаг, то отношения между Европой и Россией ухудшится на многие десятилетия.

«Президент Путин должен немедленно остановить нападение и вернуться к переговорам. Если нет, то использование военной силы на европейском континенте изменит отношения к российскому соседу на десятилетия», - написал в своем Твиттере австрийский лидер.

Премьер-министр Британии созвал экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Вполне возможно, что на нем будет обсуждаться пакет антироссийских санкций. Как заявил замглавы британского МИД, Лондон вместе с союзниками готовит «беспрецедентный пакет санкций» против России.

Перед этим заседанием Борис Джонсон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, выразив надежду, что уповает, что Киев окажет сопротивление.

Тем временем, британские власти рекомендует своим подданным, которые сейчас находятся на Украине, оставаться в домах и следовать рекомендациям украинских властей.

После начала военной спецоперации в Донбассе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину. После этого турецкие СМИ сообщили о подготовке экстренного совещания по безопасности с участием главы Минобороны и экспертной коллегией. Позднее администрация Эрдогана выступила с заявлением, что рассматривает спецоперацию России как «военное вмешательство».

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