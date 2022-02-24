"Это не война. Без паники": что творится в Киеве после начала военной операции

В городах пробки на выезд.
Фото: REUTERS
Многие города Украины проснулись сегодня рано утром от грохота. Сразу «упала» мобильная связь от перегруза — все звонили всем без остановки. И когда она появилась, выяснилось, что все куда-то едут. В городах пробки на выезд. В магазинах, в тех из немногих которые открылись, очереди. По стране гуляет самые страшные слухи. Где фейки, где правда никто уже отличить толком не может.
- Я тоже уехал, хотя мне некуда. Я хотя бы просто в машине посижу за городом, - рассказывает Олег, работник киевского ТВ. - Не понимаю, что делать. Успел залить рано утром полный бак бензина.
Гигантские очереди выстроились на границах с Европой.
- Куда все едут-то? - спрашиваю у Вячеслава, пиарщика из России, 6 лет уже живущего на Украине.
- Да, просто едут. Весь город проснулся рано утром с криками: «Война!». Кто в Европу пытается прорваться, кто в села. Все стали друг-другу звонить. Связь рухнула. Но потом сейчас заработала вот.
- В магазинах очереди?
- Да закрыты магазины.
- Что власти говорят?
- Да ничего!!! Типа без паники, все будет хорошо.
- Ты не боишься там по городу-то ходить? Ты же русский? Не побьют…
- Да черт его знает, может и побьют.
В банкоматах с утра закончилась наличка.
Фото: REUTERS
На окраине города, та которая ближе к Борисполю, взрывы были слышнее всего.
- У меня мама просто с панике с утра. Не могу ее успокоить, - рассказывает Карина, она родом из Украины, сейчас живет в Москве. - Говорит, стекла дрожали. Сейчас едет забирать тетю из госпиталя. Сказали, срочно увезти, больницу отдают под раненных военных.
В банкоматах с утра закончилась наличка. Школы и садики не открылись. Родителей детей, кто учится в вузах и живет в общежитии попросили срочно разобрать по домам. Кто-то паникует, что уже западные Луцк и Львов горят.
Звоню в Луцк.
- Да нет, мы не горим, - рассказывает подруга. - Утром грохотало так, что стекла дрожали. И вот часа два уже спокойно вроде. Самолеты не летает, ничего не гудит. Мы с утра все на телефонах, у меня сын в Киеве в училище, сказали приезжать забирать срочно. Без родителей не отпускают никого.
- Все из столицы, ты сейчас наоборот, получается…
- Да, а что делать? Ребенка надо забирать.Как же мы дожили-то до такого. Сколько говорили, что война начнется, но мы до последнего не верили. Мы же братья, у всех друзья, родственники в России.
- Что говорят про жертвы у вас? Есть?
- Да, сейчас столько фейков. Мост Азовском море в Геническе взорвали автомобильный, это мои знакомые сказали.
Это правда, на Украине отличить где сейчас правда невозможно. По телеканалам ничего толком не сообщают, утром шли бесконечные ток-шоу с выступлениями экспертов.
Очереди на заправках
Фото: REUTERS
- Что у вас в Харькове?
- Куча народу с утра сидят в метро. Там под землей безопаснее. Кому есть куда ехать, валят из города. В магазинах, которые открылись гигантские очереди. Все скупают соль, гречку… Говорят, в стране ввели военное положение. Но я официальных сообщений не видел, некогда новости смотреть, честно говоря. Все, пока…
В интернете все обсуждают происходящее, само-собой. И военное положение .
«А правда, что могут машины изымать в пользу государства?»
«Конечно правда! Почитай вон положения».
«Да что вы брешете и какие-то неофициальные ссылки тут скидываете. Ничего изымать не будут».
«Что это за взрывы, ребята?», написал в фейсбуке мой знакомый Сергей из Киева.
«Саня, это война… Русские напали»
«Это не война. Спокойно. Просто спецоперация по избавлению нас от фашисткой власти. бьют только по военным аэродромам и складам. Без паники».
«Ты что? Дебил! Говорят, уже танки в Мариуполе. С минуты на минуту объявят всеобщую мобилизацию. Пойдешь воевать?».
«Не, я в село поеду, там сховаюсь. Пусть Зеленский со своей свитой воюет»
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