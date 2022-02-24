"Очереди на АЗС и в магазинах, надеемся, все скоро закончится": Что происходит в Одессе после начала спецоперации России в Донбассе

В Одессе у воинских частей слышны взрывы

- Утром проснулись от грохота, сразу выбежали на улицу, а потом - новости читать. В пять утра был удар по воинской части, которая в паре километров от нас, - рассказывает житель Одессы, он попросил не публиковать его имя.

В районе Ленпоселка находятся несколько воинских частей, они и попали под удар.

Пригород Одессы

- Мирных жителей не трогают, мы спокойно ездим по улицам, но в городе паника, - рассказывает он по телефону. – Огромные очереди у банкоматов, люди бегут к ним снимать деньги. Заторы и на АЗС – народ едет заправлять машины, льет бензин в канистры. В магазинах все сметают с полок – гречку, сахар, соль, туалетную бумагу.

В Одессе пробки на всех выездах и въездах в город.

- Проверяют грузовые автомобили, легковушки, вроде, не трогают, - рассказывает одессит. – Я сам на работе, но некоторые руководители фирм в Одессе решили не выводить сотрудников на службу. Некоторые предприятия закрыты. Кстати, и не все аптеки работают. Часть из них тоже закрыли. Утром, когда ехал на работу, пришлось постоять в пробке. Хотя обычно добираюсь без проблем. В чатах Одессы все только и обсуждают нынешние события. Стреляли по 7 километру, там, возле дороги, стоит воинская часть, ее, слышал, уничтожили. Всего же там четыре или пять частей. Весь день там взрывы.

В центре Одессы, возле Привоза люди скупают продукты, и стоят в очередях около банкоматов.

- В целом на улице спокойно, военных нет, на одной из улиц в центре стоит БТР, - говорит другой житель Одессы. Он тоже просит не называть его имени. Хотя о событиях говорит неохотно, дает понять, что прослушивают телефоны и переживает, чтобы СБУ не привлекло за шпионаж. – Надеемся, скоро все это закончится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (продолжение)

Что происходит в Донецке после начала спецоперации России: передает Дмитрий Стеши Утром 24 февраля пригороды Донецка и прилегающие поселки впервые за восемь лет не обстреливали. Фото: REUTERS Сегодня ночью я ночевал в казарме, в расположении батальона, к которому был приписан. Здесь же ночевал и командир, мы видели, что в кабинет к нему принесли раскладушку. Всю ночь мимо нашей базы шла техника не было сомнений, что вот-вот все начнется (продолжение)

"Это не война. Без паники": что творится в Киеве после начала военной операции Многие города Украины проснулись сегодня рано утром от грохота. Сразу «упала» мобильная связь от перегруза — все звонили всем без остановки. И когда она появилась, выяснилось, что все куда-то едут. В городах пробки на выезд. В магазинах, в тех из немногих которые открылись, очереди. По стране гуляет самые страшные слухи. Где фейки, где правда никто уже отличить толком не может (читайте далее)