«Не стоит паниковать и бежать за наличными»: экономист объяснил, что делать со сбережениями на фоне спецоперации в Донбассе

Рубль сильно упал, акции российских компаний подешевели – какие-то на 20, какие-то на 70 процентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рубль сильно упал, акции российских компаний подешевели – какие-то на 20, какие-то на 70 процентов. Такова реакция рынков на начало военной операции на Украине. У многих возникает вопрос: что будет со сбережениями? Мы попросили эксперта прояснить ситуацию.

- Главный риск для вкладов сейчас – это низкая доходность, а не возможная заморозка. Нет ни одной реально веской причины для заморозки накоплений населения, – успокаивает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

По словам экономиста, всегда нужно держать наличными какую-то сумму, которая покроет хотя бы месяц-два всех расходов. В идеале должна иметься финансовая подушка на полгода-год, причем в разных валютах.

- Нужно понимать, что те, кто держал деньги в валюте, за неделю увеличили рублевые суммы примерно на 15%. Но паниковать и бежать снимать наличные из всех мест, откуда только можно, точно не стоит – просто на будущее лучше иметь небольшой резерв, - говорит Николай Переславский. - Поспешные действия могут привести к одному – к большим финансовым потерям. К примеру, та же покупка валюты в банках может обойтись на 10-20% дороже, чем могла бы обойтись на бирже. Поэтому лучшим решением прямо сейчас будет ничего не делать и дать рынку остыть.