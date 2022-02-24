Новая власть или раздел: что ждет Украину после спецоперации на Донбассе

Разбираемся, какие цели у наших войск и политиков Фото: REUTERS

Владимир Путин, объявив о начале военной спецоперации на Донбассе, назвал и конкретные цели, которых мы хотим добиться:

- Защитить людей в Донецке и Луганске от геноцида.

- «Демилитаризировать» Украину, то бишь, обнулить ее военный потенциал, которым могли бы воспользоваться в НАТО.

- Убрать националистическую власть. Сам президент использовал труднопроизносимое слово «денацифицировать».

ПОЙМАЕМ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

С первым и вторым пунктом все более-менее понятно. Сейчас наши ракеты точечно громят военные аэродромы и склады. Армии ЛДНР теснят украинские силы так, чтобы те не могли больше стрелять по крупным городам Донбасса.

Угроза людям снижается параллельно расстоянию, разделяющему их c армиtq Украины. Военный потенциал падает вместе с каждой разорвавшейся ракетой.

Но вот третий пункт вызывает вопросы. Есть самые разные прогнозы, как Кремль планирует смещать в Киеве радикалов.

- Я думаю, после завершения «горячей» фазы начнутся аресты военных преступников. В России заведены дела на людей, ответственных за гибель жителей Донбасса, за смерти в Доме профсоюзов в Одессе. Мы вывезем их в Россию и тут осудим. Если Америка позволяет себе такое, то и мы можем, - заявил профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета нацбезопасности РАНХиГС Сергей Фокин.

Слова президента, кстати, подтверждают этот прогноз. Путин в обращении сам заявил: «Мы будем стремиться к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России».

Фокин добавил, что после спецоперации из украинских тюрем выпустят всех политзаключенных. Следующим шагом на Украине пройдут выборы. Людям предложат проголосовать за власть без давления местных националистов и радикалов.

ЯНУКОВИЧ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ

Интересный вопрос: как конкретно планируется начать голосование (все опрошенные эксперты согласны, что без него не обойдется). Но выборы — это внутреннее дело Украины, и Россия не должна в него вмешиваться.

- Я допускаю, что в Киев может вернуться Янукович. Да, у него нет популярности в народе, но он последний президент, избранный до переворота. Его слова может оказаться достаточно, чтобы легитимно объявить в стране голосование. Конечно, вряд ли он победит, но Янукович может создать законный повод для обновления власти на Украине, - рассказал политолог, автор телеграм-канала «Политджостик» Марат Баширов.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев уверен, что будущее выборов зависит от реакции Запада.

- Голосование окажется легитимным, только если его признает Запад. Я допускаю, что ЕС для разрешения ситуации надавит на Раду, чтобы та сама объявила о новых выборах. Тогда наша роль сведется только к поддержке пророссийских сил. А если Европа пойдет на обострение, начнет давить санкциями, но дело может кончиться разделом Украины», - заявил Лосев.

Эксперт допустил, что восточная часть Украины может войти в состав России, а западную поделят Венгрия и Польша.

Фокин предложил похожий сценарий. Профессор заметил, что на Украине может пройти череда референдумов вроде тех, чтобы были на Донбассе. Николаев, Херсон, Одесса реально могут захотеть присоединиться к России.

НАМ НУЖЕН МИРНЫЙ СОСЕД

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов подтвердил нашу конечную цель:

- Нам нужна мирная, свободная, суверенная Украина, которая находится в дружественных отношениях с Россией. Не больше, но и не меньше. Для этого будет сделано абсолютно все необходимое. Мы будем настаивать, чтобы там к власти пришло правительство, которое будет выступать за конструктивные отношения с нашей страной. Это и в интересах Украины как государства. В Киеве в последний год находили 3 тысячи американских дипломатов, которые ей руководили. Этого больше не будет, - заявил депутат. К сожалению, он не объяснил, как конкретно мы собираемся «настаивать».

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