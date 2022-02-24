У ДНР и ЛНР своя задача, а у России - своя

Российская бронетехника в Армянске, север Крыма, 24 февраля 2022 г. Фото: REUTERS

События на Украине развиваются уже не с каждым часом, а с каждой минутой. Причем, их столько, что если давать не в телеграфном ключе, а писать подробно более-менее по каждому из них, то на них не хватит не только газеты, но и у интернета могут возникнуть трудности.

Вот только некоторые за последние час-полтора.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб объединенных сил Украины, руководивший так называемой ООС, в Донбассе уничтожен.

Пресс-секретарь ДНР Эдуард Басурин объявил, что ДНР взяла под контроль населенные пункты Викторовка и Богдановка. Ранее проходили сообщения об освобождении города Счастье и станицы Попасная. Относительно Счастья позже стало известно, что силы Народной милиции ДНР зашли в город, но позже оставили его. Зато военнослужащие 53 отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие. Как рассказал все тот же Басурин, украинские военнослужащие попросиои открыть гуманитарные коридоры в связи с большими потерями с их стороны. И ДНР пошла им навстречу, с условием, что они сложат и оставят оружие. По ряду сведений командир бригады оставил своих подчиненных и просто сбежал.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что опреснители в Крыму не понадобятся и дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды.

Все тот же Басурин сообщил, что задачей номер один военной операции в Донбассе является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. И из этого можно сделать вывод, что сейчас на Украине проводятся две отдельные операции. Да, по совместному решению, но две совершенно отдельных. Боевой потенциал в рамках спецоперации (ее, кстати, чтобы украинцам стало понятнее, можно назвать на привычный им манер АТО) по денацификации уничтожается силами ВС России. А вот настоящая боевая операция по выходу ДНР и ЛНР на административные границы областей осуществляется Народной милицией ДНР и ЛНР. И в их наступлении российские войска, похоже, участия не принимают, пусть и делают невозможной помощь украинским войскам в Донбассе со стороны Киева. И это вполне объяснимо по ряду причин.

Еще одна новость - истребитель Су-27 ВВС Украины перелетел в Румынию, по сообщениям в румынских СМИ, где пилот сел на аэродром и сдался местным властям вместе с самолетом. После пересечения границы его сопровождали Ф-35, которые и сопроводили летчика до посадки на аэродроме,

И, буквально, какими-то мирными очагами спокойствия веет от двух сообщений в этом сумасшедшем доме, в который Россия пришла, чтобы навести порядок.

Украинские "патриоты" продолжают постить в сети фейки, как они сбивают самолеты ВКС России (уже шестой сбили) и уничтожают русские "Арматы", которых еще нет на вооружении в строевых частях.

Компания "Энергоатом" Украины заявила, что все АЭС Украины стабильно работают в штатном режиме. Что не может не радовать.

И российский концерн "Газпром" сообщил, что транзит российского газа в Европу через ГТС Украины проходит в штатном режиме. Даже, более того, объем транзитируемого газа сегодня вырос по сравнению с показателями вчерашнего дня.

И это тоже свидетельствует, что на Украине еще не все и не окончательно потеряли головы. Самые важные люди на самых важных местах остались просто работать, что должно исключить всякого рода чрезвычайные происшествия.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

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