Дмитрий Песков: Никто не говорит об оккупации Украины, это слово здесь неприменимо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 23 января, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы:

- ...Дмитрий Сергеевич, никто не сомневается, что военная операция пройдет успешно, будет продолжаться не так долго, и главная цель – спасение ДНР и ЛНР – будет достигнута. А вот что дальше будет, что будет с Украиной? Мы же ее оккупировать не собираемся? Собираемся ли мы там оставлять свои войска? Руководство останется то же, и идеология бандеровская, мы же ее не будем менять с помощью оружия? Как с этим быть? Думали ли об этом в Кремле?

- Никто не говорит об оккупации, и в данном случае это слово здесь неприменимо, - сказал Песков. - Я выше говорил о двух задачах, которые были сформулированы Верховным главнокомандующим, президентом страны. А остальное – это уже будет вопрос выбора украинского народа.

- То есть, останется та же бандеровская идеология, и, в принципе, народ может избрать снова либо Порошенко, либо Зеленского? По сути, ничего не поменяется, потом они нарастят снова, с помощью Запада, свои военные мускулы...

- Ну, смотрите, вы занимаетесь такими гипотетическими рассуждениями. Я не могу с вами принимать участия в таких дискуссиях сейчас.

- А кто-то думает об этом, интересно?

- Наверняка.

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