"На свои золотовалютные резервы Россия сможет прожить несколько лет": Эксперты объяснили, что ждет финансовую систему страны

У России в закромах насчитывается почти $630 млрд золотовалютного резерва. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«МЫ ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ»

Россияне так устроены: в любой непонятной ситуации мы бежим в банки и магазины. Но надо ли устраивать эти набеги сейчас? Не навредим ли сами себе? Ведь, скупая товары на месяцы вперед, мы поднимаем на них спрос и, соответственно, цены.

- Все это мы проходили в 2008 году с конфликтом в Цхинвали, в 2014 году с крымской ситуацией, - перечисляет директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. – Но постепенно все возвращалось на круги своя. Сегодня главная проблема – это спад рубля. Потому что снижение курса ведет к увеличению инфляции, к повышению ключевой ставки Центробанка, ухудшению кредитования и торможению экономического роста. Но пока из-за этого для населения каких-то серьезных проблем нет.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев объяснил на пальцах. До нынешнего момента доллар был равен 75-76 рублям. После известных событий подрос до 80-ти на биржевой отметке.

- Разница 5 рублей - это примерно 7-8 процентов, - говорит Беляев. – Да, рост серьезный, но не катастрофичный. Если бы рубль был в неустойчивой позиции, падение было бы существенно больше. А поскольку он дернулся несильно, это говорит о запасе прочности рубля.

Запас прочности рубля – не пустой звук. По словам того же Георгия Остапковича, сегодня в России сложилась великолепная макроэкономическая ситуация, каковой не было ни в СССР, ни после его распада.

- У нас $630 млрд золотовалютного резерва, - поясняет Остапкович. – Умножаем на 80 (курс доллара), получаем почти 50 трлн рублей. Это два годовых федеральных бюджета! На эти деньги мы сможем прожить 3-4 года. Кроме того, у нас минимальный госдолг, профицит бюджета и торгового баланса.

- То есть не пропадем?

- Нет. То, что происходит, не имеет никакого отношения к экономике. Это чисто геополитический конфликт и форс-мажорная ситуация. Подобное движение рынков и, в частности, товарных и валютных бирж всегда происходит во всех странах, когда они попадают в зону полной неопределенности. И делать сейчас какие-то выводы по движению валюты, ценам, инфляции, крайне затруднительно. Нужно подождать 2-3 недели, рынки могут вернуться к своей стартовой позиции. Пусть и с небольшим вялотекущим ухудшением.

- И бежать в банки снимать наличные и покупать доллары, а также в магазины за консервами, не надо?

- Спонтанные действия по поводу снятия денег, обмена валюты, это обесценивание своего капитала. Зачем равнять его с консервами? И Минфин, и Центробанк наверняка заранее протестировали всю эту ситуацию и минимизировали потери. Да и вообще – нужно дождаться решения по западным санкциям, пока со стороны запада только риторика.

«ВСЕЛЕНСКОЙ КАТАСТРОФЫ НЕТ»

Эксперт РИСИ Михаил Беляев рассказал, что Россия последние годы готовилась к ухудшению ситуации, связанной с экономикой.

- Вооруженный конфликт - это пиковая форма этой ситуации, - говорит Беляев. - Но вся программа импортозамещения свидетельствует о том, что подготовка шла. Были успехи в продовольственной безопасности, в военно-промышленном комплексе. В Банке России была подготовлена специальная система передачи финансовых сообщений, как аналог системы международных переводов SWIFT. Значит, сбоев с расчетами не будет.

И, наконец, сейчас были предприняты меры во избежание паники. В минувшие выходные в банки была завезена двойная порция валюты, чтобы удовлетворить любой спрос. Центробанк принял меры по поддержанию банковской системы – это ломбардные кредиты и способы по укреплению ликвидности коммерческих банков, чтобы те могли отвечать по своим обязательствам в повышенном объеме. Был введен запрет на краткосрочные сделки, которыми обычно пользуются валютные спекулянты и тем расшатывают валютный рынок.

- Все это, конечно, хорошо. Но не все доверяют банковской системе. Бывали времена…

- Сегодня ситуация такова, что даже если банк лопнет, то за него ответит Агентство по страхованию вкладов в пределах 1,4 млн рублей. Паническое поведение в данной ситуации - самое опасное. В банковской сфере не надо ничего опасаться. Если денег нет сегодня, это не значит, что их не будет завтра-послезавтра. Вселенской катастрофы нет, как и признаков краха банковской системы. Вспомните, серьезную операцию в Сирии. Была затронута банковская система? Нет. Почему тогда сейчас думают, что банковская система лопнет?

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