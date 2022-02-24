Отмена рейсов в аэропорты на юге России: Что делать пассажирам

Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАКРЫТИЕ АЭРОПОРТОВ

Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге России и:

"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 3:45 мск полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 3:45 мск 02 марта 2022 года", - говорится в сообщении ведомства.

Аэропорты, которые временно закрыли:

Ростов-на-Дону ("Платов")

Краснодар ("Пашковский")

Анапа ("Витязево")

Геленджик

Элиста

Ставрополь

Белгород

Брянск

Курск

Воронеж

Симферополь.

Рейсы всех авиакомпаний в эти воздушные гавани и из них отменены. Речь идёт об огромном количестве рейсов. Аэропорты Краснодара и Ростова - большие и оживленные, с прямым авиасообщением со множеством российских регионов. На Чёрное море через аэропорты Геленджика, Анапы, Симферополя даже сейчас, в межсезонье, летит много туристов - в санатории или просто отдохнуть, в том числе и по акции туристического кешбэка.

Даже если считать только рейсы между югом России и Москвой, то к полудню 24 февраля не вылетели уже более 200 самолётов. В течение одних суток ограничения на полёты коснутся как минимум десятков тысяч пассажиров, скорее ближе а 100 тысячам. А в общей сложности до 2 марта - сотен тысяч.

ДРУГИЕ РЕЙСЫ ТОЖЕ ОТМЕНЯЮТ

Точные цифры сейчас назвать сложно. Дело в том, что помимо рейсов в закрытые аэропорты юга России авиакомпании по своей инициативе отменяют рейсы и в другие аэропорты.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза также (EASA) предупредило перевозчиков об опасности полётов в воздушном пространстве России и Беларуси в пределах 100 морских миль от их границ с Украиной. Так что и многие международные авиарейсы, чьи маршруты проходят в этом районе, могут быть если не отменены, то задержаны.

На онлайн-табло столичных аэропортов 24 февраля значатся как отменённые часть рейсов в Астрахань, Волгоград, Минводы, Нахичевань, Стамбул, Хургаду. Такая же картина и в регионах. К примеру, лайнер лоукостера «Азимут», вылетевший из Перми в Стамбул, после введения ограничений развернулся и вернулся в Пермь.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПАССАЖИРАМ

«Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», - такой совет дают в Росавиации.

Вот что можно посоветовать, если у вас куплен билет в перечисленные 11 аэропортов на ближайшие дни:

Если есть сомнения, отменен рейс или все же вылетит, - свяжитесь с авиакомпанией через колл-центр, чат, официальные аккаунты в соцсетях. Но да, будьте готовы к тому, что все карпов сейчас будут перегружены.

Не аннулируйте билет сами - в этом случае будет сложно вернуть деньги, авиакомпания вполне может расценить это как отказ от полёта по инициативе пассажира.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ ЗА АВИАБИЛЕТЫ

Уже несколько авиакомпании пообещали, что деньги за билеты на отменённые рейсы пассажирам вернут.

«Аэрофлот» предлагает на выбор возврат денег или перебронирование на другие даты или маршруты.

«Победа» оформит автоматический возврат средств.

«Уральские авиалинии», S7, Utair, «Азимут» также возвращают деньги за билеты - это оформляется как вынужденный возврат.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСТУРИЗМА

Ростуризм совместно с Народным фронтом открыли колл-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов РФ. Линия будет работать ежедневно с 08:00 мск до 20:00 мск по номеру 8-(800)-200-34-11.

При этом Ростуризм рекомендовал отложить поездку в те регионы, где были закрыты аэропорты.

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