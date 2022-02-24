«Доллары покупать поздно, а ставки по рублевым вкладам будут расти»: эксперт дал советы по финансовой ситуации

С утра уже пришлось выслушать не одну порцию советов на тему «с финансами сейчас лучше не дергаться». Но как не дергаться, когда вокруг вроде бы все валится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С утра уже пришлось выслушать не одну порцию советов на тему «с финансами сейчас лучше не дергаться». Но как не дергаться, когда вокруг вроде бы все валится.

-Обвал уже случился, поэтому волноваться поздно, - «успокоил» экономист Денис Ракша.

-И что же делать?

-Как это ни банально звучит, людям, которые не имеют профессиональных навыков работы на финансовых рынках, лучше не пытаться сейчас эти рынки переиграть. Учиться надо в спокойной ситуации. Если лежат деньги на депозитах, на сберегательных рублевых счетах, или даже вложены в какие- то финансовые инструменты типа акций и облигаций, лучше погодить и не совершать резких действий. И ждать, что будет.

-Чего ждать? Что рубль вырастет? Но ведь еще о санкциях объявят…

-Конечно, как только начнут объявлять санкции, это опять ударит по рублю. Но у обычных граждан сейчас нет физической возможности купить что-то по привлекательному курсу. Банки по понятным причинам задрали валютные ценники. При официальном курсе в 86 рублей за доллар банки его предлагали почти по 100. Не нужно по такой цене покупать. В худшем случае доллар дорастет до тех самых 100. А может, и не дорастет. Покупать на верхах — это максимально возможные потери.

Ставки же по рублевым депозитам и сберегательным счетам будут расти вместе с падением курса рубля и повышением ставки ЦБ. Потому что ЦБ сейчас не останется ничего другого, как повышать ставку. Это некоторым образом компенсирует потери от падения курса рубля тем, у кого рублевые вклады.

-А вдруг что -то с банками случится?

-Даже если введут санкции против крупнейших банков, которыми угрожают, на рублевых счетах и депозитах это вообще никак не отразится. И валютные счета тоже никуда не денутся. Будет там все дальше лежать. Другое дело, что, скорее всего, ЦБ и банки будут делать все для того, чтобы втягиваться в какие-то валютные игры гражданам было максимально неинтересно. (То есть рассчитывать на выгодные ставки по валютным вкладам явно не стоит -Ред.)

-А если заблокируют карточки Visa и Master Card?

-Даже если вдруг это произойдет, банки быстро перевыпустят их в виде карт «Мир». У нас же деньги не на картах лежат, а на счетах. Поэтому сами деньги никуда не денутся, их не заблокируют. Но, скорее всего, с платежными системами ничего происходить не будет. А даже если что -то произойдет, речь идет о технических неудобствах, которые не будут длиться долго. Как бы это ужасно ни звучало, но главное сейчас — запастись терпением.

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