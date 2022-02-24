Белоруссия на Украину танки не пошлет

Александр Лукашенко рассказал о роли Белоруссии в спецоперации России на Украине Фото: REUTERS

Александр Лукашенко сразу после начала российской спецоперации на Украине созвал совещание в военачальниками. Он рассказал подробности переговоров с Владимиром Путиным и роль Белоруссии в спецоперации России на Украине. Главное из этого разговора:

- Мы не собираемся втягиваться в конфликт, во-первых. Во-вторых, нас об этом никто не просит, там без нас способны разобраться. Но еще раз подчеркиваю: если нужно, мы окажем всяческую поддержку.

- У нас есть свои задачи, которые, кстати, совместимы с той операцией, которую Россия проводит в Украине. Нам надо закрыть свою спину там, и чтобы они действительно не вошли в тыл российской группировке. Это соответствует нашим интересам. Это в интересах российской армии.

- Сегодня ночью до операции он (министр обороны Украины - ред.) попросился на разговор. Ему от меня предложили после встречи с президентом Путиным наш президент вам рекомендует позвонить в Генштабе минобороны России. Позвонил? Нет. Позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!

- Он (Путин - ред.) подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию. Как он заявил, цель проведения операция однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.

- Во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил РФ на юге нашей Беларуси. Поскольку украинские подразделения - военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. У нас там никогда не было войск, поэтому я предложил небольшую часть российских войск оставить там, пока мы не заменим их своими Вооруженными Силами.

- Путин согласился. Он мне сказал: "Ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать". Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну.

- Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы.

- Мы договорились с Путиным, что я подумаю еще, какая нам нужна современная военная техника. Мы с военными посоветовались, и мы видим, что туда (на западных границах - ред.) желательно было бы поставить "Искандеры" и где-то поставить дивизион-два С-400. Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Потому что С-400 "Триумф" - это оружие, от которого всегда трезвеют наши противники.

- Мы остановили этот националистический угар. Поняли, что так надо сделать. А Украина покатилась по бандеровскому пути. Вот этого нельзя допустить. Хатынь помнит.

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