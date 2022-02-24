Ответы на 10 главных вопросов о том, что делать с деньгами на фоне ситуации на Донбассе

Повлиять на решения политиков никто из нас не может. А вот обезопасить свои деньги на фоне последних событий и полной непредсказуемости хочется. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Повлиять на решения политиков никто из нас не может. А вот обезопасить свои деньги на фоне последних событий и полной непредсказуемости хочется. Проблема в том, что дать точные ответы в нынешних условиях невозможно. Большинство экспертов сходятся в том, что сейчас не время принимать скоропалительные решения. Попробуем спокойно разобраться в том, что происходит. Какие риски реальные, а какие – нет. И уже на основе этого будем принимать решения.

1. Появились сообщения, что в банкоматах заканчиваются деньги. Правда ли, что нужно срочно снимать наличные?

- Такая рефлекторная реакция есть всегда. Даже в мирное время. Например, во время кризисов. Тем не менее вряд есть смысл бежать к банкомату. Во-первых, с рублевой наличкой проблем точно не будет. У банков есть собственные запасы. Во-вторых, Центробанку ничего не стоит передать им дополнительные деньги. Проблемы с наличными могут быть лишь временными. Например, когда в том или ином банкомате или в отделении банка закончатся наличные. Но они точно появятся через несколько часов или на следующий день.

2. А что с наличной валютой? Ее нужно запасать?

- Запасы долларов и евро в банках ограничены - просто потому, что особого смысла хранить их тоннами не было смысла. Выгоднее хранить их в финансовых инструментах, чем морозить бумагу в хранилищах. Сейчас в условиях повышенного спроса в отделениях может быть нехватка. Но это тоже вопрос времени. Резервы ЦБ составляют $630 млрд. Часть этих денег держат в наличных долларах и евро. Кроме того, наличную валюту активно завозили и сами коммерческие банки. Только в декабре прошлого года в страну ввезли почти $5 млрд. Это рекордная сумма. Для сравнения, раньше было в разы меньше – около миллиарда в месяц. На фоне нарастания напряжения между Россией и западом, коммерческие банки стали подстраховываться от возможного дефицита в случае повышенного спроса со стороны тревожных россиян. Поэтому наличной валюты у них достаточно.

3. Будут ли банки устанавливать лимиты на снятие наличных?

- Банки осознанно не вводят эти меры, чтобы не провоцировать панику. С другой стороны, если спрос будет расти, это придется сделать. И в сложных условиях это будет, наверное, правильным решением. Как это было в Казахстане во время беспорядков в начале января. Ведь лучше иметь возможность снять хотя бы 100 или 500 долларов, чем ни одного. А вот лимиты на снятие наличных рублей точно не введут.

4. Но что, если вдруг перестанут работать банковские карты?

- Такая ситуация в нынешних условиях невозможна. Платежи по картам внутри страны не зависят от возможных санкций. Никто на Западе не сможет выключить этот рубильник. Все финансовые операции проходят через российскую платежную систему. Центр их обработки находится в России, даже если речь идет о картах VISA и Mastercard. Это неоднократно подтверждали в Центробанке.

5. Это сейчас все карты работают. А если введут жесткие санкции?

- Национальная платежная система «Мир» и отечественная система передачи финансовых сообщений для того и создавались. Чтобы в случае жестких санкций заменить зарубежные платежные системы. Процесс начался в 2014 года, когда Запад впервые озвучил эти возможные санкции. Карты внутри страны будут работать, даже если Запад введет санкции против всех российских банков и отключит страну от SWIFT.

6. Останутся ли в сохранности средства на счетах?

- Да, об этом беспокоиться не стоит. Деньги лежат на счете в российском банке. Санкции на это не повлияют. Можно в любой момент снять эти деньги, заплатить ими за покупки в магазине или перевести в любой другой российский банк. Например, по Системе быстрых платежей, где можно отправлять другому человеку или самому себе до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии.

7. Вон некоторые пугают, что государство может изъять сбережения россиян?

- В вопросе денег лучше слушать экономистов. Такое физически невозможно, да и бессмысленно. Во-первых, в бюджете и так профицит (доходы выше расходов). Во-вторых, государство может самостоятельно напечатать сколько угодно денег в случае необходимости и в рамках разумных объемов (чтобы не спровоцировать рост инфляции). Изымать средства у граждан нет никакого смысла.

8. Если все бросятся снимать деньги из банков, у них могут возникнуть проблемы. Что тогда будет с финансовой системой?

- Центробанк следит за ситуацией. У него есть ресурсы для того, чтобы поддержать те банки, у которых не будет достаточных средств, чтобы расплатиться с клиентами. Кроме того, сами банки за прошлый год заработали больше двух триллионов рублей. Их финансовое положение очень устойчивое. Особенно если речь идет о крупных банках.

9. Будут ли карты работать за границей?

- Вопрос в том, какой именно банк выпустил эту карту. Если он подпадет под санкции, тогда операции за рубежом будут невозможны. Запад может либо отключить российские банки от системы SWIFT (это система международных переводов), либо закрыть корреспондентские счета, например, в США. Тогда карта превратится в кусок пластика. Расплатиться ею за рубежом не получится. Международная система обмена финансовыми сообщениями работает так, что при оплате покупки за рубежом вы должны переправить деньги, лежащие в российском банке, на счет продавца, счет у которого открыт в зарубежном банке. Без системы SWIFT или корреспондентских счетов в долларах (а через них проходит большее число конвертаций) сделать это не получится.

10. Что делать, если сейчас оказался за границей и не хочешь остаться без денег?

- Пока ограничения не введены. Но этот сценарий возможен. Поэтому тем, кто сейчас находится на отдыхе, есть смысл снять некоторую часть денег в наличном виде – на всякий случай. Это можно сделать в местных банкоматах. Но имейте в виду, что курсы сейчас очень невыгодные, а комиссии при снятии наличных за рубежом довольно большие. Еще раз напомню, деньгам на счетах ничего не угрожает. Даже если карта перестанет работать, то только за рубежом. При возвращении в России ею можно будет пользоваться без ограничений.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

«Главное сейчас – не поддаваться эмоциям»

- Основное, что нужно сделать сейчас, - это не поддаваться эмоциям. В рынке есть ликвидность, существуют резервы Банка России и финансовые запасы Минфина. В стране достаточно денег для реализации социальных обязательств - пенсий, пособий, выплат. Здесь нет риска, но повышенную тревожность никто не отменял. Рублевым банковским депозитам, застрахованным Агентством по страхованию вкладов, также ничто не угрожает. О новых западных санкциях пока ничего не известно, но в стране существует собственная система платежей, а значит, банковские переводы в формате «Мир» в безопасности.

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